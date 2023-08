Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Spielplan für den Deutschland Cup 2023 und das parallellaufende 4-Nationen-Turnier der Frauen-Nationalmannschaft in der Landshuter Fanatec Arena ist terminiert.

Somit startet das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod bereits am Mittwoch, den 8. November 2023 gegen Dänemark ins Turnier, die Herren-Nationalmannschaft absolviert ihr erstes Spiel am darauffolgenden Tag ebenfalls gegen die Dänen. Für Eishockeyfans die erste Gelegenheit den Vizeweltmeister und die WM-Viertelfinalistinnen wieder auf deutschem Boden in Aktion zu sehen. Den DEB-Teams sind als Gastgeber jeweils die Abendpartien vorbehalten. Am Samstag, den 11. November 2023 besteht überdies die Möglichkeit gleich beide deutschen Mannschaften live vor Ort zu supporten.



Deutschland Cup Spielplan:

Mittwoch, 8. November 2023

16:15 Uhr | Tschechien - Finnland I Frauen

19:45 Uhr I Deutschland - Dänemark I Frauen

Donnerstag, 9. November 2023

12:30 Uhr I Österreich - Slowakei I Herren

16:15 Uhr I Finnland - Dänemark I Frauen

19:45 Uhr I Deutschland - Dänemark I Herren

Freitag, 10. November 2023

15:00 I Tschechien - Dänemark I Frauen

19:00 I Deutschland - Finnland I Frauen