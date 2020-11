Lesedauer: ca. 2 Minuten

Das war eine gute Leistung des „Top Team Peking“. Die Perspektivmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes traf im zweiten Spiel des Deutschland-Cups 2020 in Krefeld auf Lettland und verlor mit 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).

Die Letten, die coronabedingt auf Spieler des KHL-Clubs Dinamo Riga verzichten mussten, begannen mit viel Druck, während bei der kurzfristig für dieses Turnier eingesprungenen DEB-Youngster-Auswahl die Abstimmung doch recht oft noch nicht stimmte. Nach rund drei Minuten hatten die Deutschen Glück, dass ein Puckverlust in der eigenen Zone nicht bestraft wurde – der Lette Frenks Razgals wurde gerade noch vor dem Abschluss gestört. Der stark haltenden Düsseldorfer Goalie Hendrik Hane war in der neunten Minute machtlos, als Nikolajs Jelisejevs aus dem Slot zum 1:0 für die Gäste traf. In dieser Phase machten die Letten viel Druck, doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr wurde klar: Für das junge DEB-Team ist etwas drin. „Wir müssen uns mehr zutrauen“, sagte Kai Wissmann in der Pause gegenüber MagentaSport. „Meiner Meinung nach haben die Letten heute nicht das Tempo unserer A-Mannschaft von gestern.“

Und tatsächlich agierte das deutsche Perspektivteam im zweiten Drittel mit deutlich mehr Selbstvertrauen und wurde belohnt. In der 26. Minute glich Filip Reisnecker per Direktabnahme aus, ehe Simon Gnyp, der gerade von der Strafbank kam, die deutsche Führung besorgte (36.). Kurz zuvor hielt Hane das 1:1 in Unterzahl fest, als sich die Deutschen zwei Minuten lang nicht befreien konnten. Doch die Letten drehten die Partie noch vor der Pause. Erst traf Andris Dzerins aus kürzester Distanz zum 2:2 (37.), ehe Karlis Cukste bei einer gegen das DEB-Team angezeigten Strafe zum 3:2 für Lettland erfolgreich war (39.). Auch im Schlussdrittel machten die DEB-Jungs ihre Sache sehr ordentlich – doch Lettland erhöhte in der 46. Minute durch Rihards Bukarts auf 4:2.



U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Es war heute über weite Strecken sehr ordentlich, wir haben unsere Sachen ganz gut umgesetzt. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit der Mannschaft zu arbeiten, sie waren hungrig auf die Spiele und haben bis zum Schluss gegen eine gestandene lettische Mannschaft an sich geglaubt. Alles kann auf höchstem Niveau noch weiterentwickelt werden. Bis zur U20-WM sind es noch ein paar Wochen und wenn alle gesund sind, haben wir bestimmt eine gute Mannschaft beisammen.“

Mit dem heutigen Ergebnis ist klar, dass die deutsche A-Nationalmannschaft zweimal gegen Lettland spielen wird – zunächst am morgigen Samstag (16.45 Uhr, Sport1 und MagentaSport) und schließlich im Finale am Sonntag um 14.30 Uhr.

Deutschland „Top Team Peking“ – Lettland 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Tore: 0:1 (8:58) Jelisejevs (Ezitis, Sprukts), 1:1 (25:17) Reisnecker (Elias, Brunnhuber), 2:1 (35:03) Gnyp (Hane), 2:2 (36:57) Dzerins (Karsums, Bindulis), 2:3 (38:47) Cukste (6-5), 2:4 (45:21) Bukarts (Krastenbergs, Salija)

Strafen: Deutschland „Top Team Peking“ 6, Lettland 10 + 10 (Karsums). Schiedsrichter: Rantala / Schukies. Zuschauer: 0.