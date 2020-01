Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der dritte Spieltag der U18-Frauen-Weltmeisterschaft der Division IA hielt für die deutsche Nationalmannschaft einen weiteren Erfolg bereit. Das Team um U18-Bundestrainerin Franziska Busch besiegte Ungarn mit 2:1 nach Penaltyschießen.

Im ersten Drittel des Spiels zeigten beide Mannschaften sofort eine konzentrierte Leistung auf Augenhöhe und starteten gut in die Partie. Sowohl Deutschland als auch Ungarn erspielten sich gute Torchancen, welche jedoch nicht verwandelt werden konnten. Insbesondere die Leistung der Torhüterinnen – Sofie Disl im deutschen Tor und Zsofia Toth auf Seite der Ungarinnen – trug maßgeblich zum Spielstand von 0:0 zur ersten Pause bei.

Der zweite Spielabschnitt begann ebenfalls mit hohem Tempo und hielt direkt die ersten Chancen bereit. In der 26. Spielminute gelang Jennifer Miller auf Zuspiel von Nina Christof und Svenja Voigt schließlich der verdiente Treffer zum 1:0 für das deutsche Team. Die verbleibende Zeit des Mittelabschnitts konnten beide Mannschaften jedoch nicht für weitere Tore nutzen.

Das Schlussdrittel begann mit einem Powerplay für die Ungarinnen, das ohne Konsequenzen für die deutsche Auswahl blieb. In der Folge scheiterte die DEB-Auswahl ein ums andere mal an Ungarns Torhüterin Toth. In der 54. Spielminute gelang der ungarischen Mannschaft schließlich der Ausgleich zum 1:1 durch Regina Metzler. Erst im Penaltyschießen und dort nach dem 26. Penalty wurde das Spiel letztendlich entschieden, erneut war es Jennifer Miller die erfolgreich war.

Bereits am Dienstag trifft die deutsche Auswahl in ihrer vierten Partie des Turniers im Bundesleistungszentrum Füssen um 20 Uhr auf Frankreich.

U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch: „Es war das erwartet schwere und enge Spiel heute, wir haben den Kampf aber gut angenommen und haben uns auch durch den späten Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Penaltyschießen konnten wir am Ende für uns entscheiden. Letztendlich zählt der dritte Sieg im dritten Spiel.“