Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche U18 Frauen-Nationalmannschaft konnte ihr Auftaktspiel bei der U18-Frauen-Weltmeisterschaft der Division IA gegen Italien mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) für sich entscheiden. Die Mannschaft von U18-Bundestrainerin Franziska Busch zeigte vor großartiger Kulisse in Füssen eine überzeugende Leistung zum Start in das Turnier.

Das erste Drittel begann zunächst ausgeglichen, auch das erste Powerplay für Team Deutschland konnte nicht genutzt werden. Die Italienerinnen konnten ebenfalls ihre Überzahlsituationen nicht nutzen. In der 17. Minute gelang der deutschen Mannschaft der Befreiungsschlag, Ronja Hark erzielte die 1:0 Führung. In der 20. Minute folgte der zweite Treffer für die DEB-Auswahl. Lilli Welcke war auf Zuspiel ihrer Schwester Luisa erfolgreich.

Der Mittelabschnitt brachte drei weitere Überzahlsituationen für die deutschen U18-Frauen, die allerdings ebenfalls nicht genutzt werden konnten. Trotzdem hatte die deutsche Auswahl das Spiel unter Kontrolle und erhöhte auf 3:0. Den Treffer für Deutschland erzielte Celine Mayer auf Zuspiel von Joyce König in der 34. Minute.

Das Abschlussdrittel hielt direkt den nächsten Treffer für das deutsche Team bereit. In der 42. Spielminute erhöhte Nina Christof auf 4:0 ehe erneut Ronja Hark in der 52. Minute zum Endergebnis traf.

Bereits am Samstag bestreitet die die deutsche Auswahl ihr nächstes Spiel. Um 20 Uhr geht es im Bundesleistungszentrum in Füssen gegen Dänemark.

U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch: „Glückwunsch an die Mannschaft zum erfolgreichen WM-Auftakt. Wir haben uns am Anfang etwas schwer getan ins Spiel zu finden, haben uns aber geduldig an den Spielplan gehalten und konnten uns im Laufe des Spiels steigern. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Der Shutout der beiden Goalies rundet das starke Ergebnis ab. Jetzt gilt es gut zu regenerieren und die Konzentration auf morgen zu richten.“