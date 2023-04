Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Herren-Nationalmannschaft muss im zweiten WM-Vorbereitungsspiel gegen Österreich eine Niederlage hinnehmen. Das Team um Bundestrainer Harold Kreis unterliegt der österreichischen Auswahl mit 2:3 nach Penaltyschießen. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Maximilian Kammerer (12.) und Nico Sturm (41.).

Das nächste WM-Vorbereitungsspiel der DEB-Auswahl findet am Freitag, 28. April, gegen die Slowakei statt. Spielbeginn in Zilina ist um 17.30 Uhr.



In der ersten Drittelpause des heutigen Spiels gegen Österreich gab DEB-Sportdirektor Christian Künast live bei MagentaSport ein Update zu NHL-Stürmer Tim Stützle: „Wir hätten Tim gerne dabeigehabt und seine grundsätzliche Bereitschaft war sicher da. Wenn der Klub dann aufgrund einer Blessur, die ausheilen muss, keine Freigabe erteilt, müssen wir das selbstverständlich akzeptieren. Tim hat eine herausragende Saison in Ottawa gespielt und hat in der Franchise eine führende Rolle eingenommen. Insofern wünschen wir ihm eine gute Genesung jetzt in der Off-Season.“

Assistenztrainer Alexander Sulzer: „Wir haben einige Dinge sehr gut gemacht, andere Dinge konnten wir nicht so umsetzen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir hätten ein bisschen aggressiver agieren und schneller nach vorne spielen wollen. Letztlich haben die Special Teams heute den Unterschied gemacht.“

Verteidiger Mario Zimmermann: „Österreich ist heute besser aus der Kabine gekommen. Am Anfang waren wir immer einen Schritt zu spät. Österreich hat das gut gemacht und uns gut unter Druck gesetzt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns nach der harten Woche gut erholen und in den nächsten Spielen wieder angreifen.“

Stürmer Luis Schinko: „Österreich ist ein bisschen besser in die Partie gestartet, aber dann hatten wir ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben es heute leider in den Special Teams verloren, das müssen wir für die nächste Woche noch verbessern.“