​Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft verliert in der Auftaktpartie bei der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Ungarn mit 2:4.

Die Treffer für das deutsche Team erzielten Luisa Welke (2.) und Laura Kluge (11.). Im nächsten Spiel am Samstag (15.30 Uhr / live auf Magenta-Sport) trifft die DEB-Auswahl von Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler auf die Mannschaft aus Schweden.



Stimmen zum Spiel:

Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler: „Wir haben aus meiner Sicht zu Beginn gleich gut in die Partie gefunden. Die ersten zehn Minuten sind wirklich gut gelaufen, jedoch sind wir dann von unserer Linie abgekommen und haben im Verlauf des Spiels nicht wieder auf den Weg zurückgefunden. Natürlich haben wir versucht den Rückstand aufzuholen, aber leider auch zu wenig Druck auf das gegnerische Tor gemacht. Das ist jetzt ein Spiel, welches wir verloren haben. Es stehen aber noch drei weitere Partien in der Vorrunde an. Wir müssen uns jetzt auf das Spiel gegen Schweden konzentrieren.“

Stürmerin Laura Kluge: „Wir sind gut ins Spiel gestartet und haben gleich zwei Tore schießen können. Leider hat uns das Gegentor dann aus der Fassung gebracht. Für die nächste Partie gegen Schweden müssen wir darauf achten die Kleinigkeiten besser zu machen, damit wir uns am Ende mit einem Sieg belohnen können.”