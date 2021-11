Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat die Qualifikation für die Olympischen Winterspielen in Peking verpasst. Ein Sieg nach regulärer Spielzeit, am besten ein hoher, wäre nötig gewesen, doch letztlich sprangen nur zwei Punkte beim 3:2-Sieg nach Penaltyschießen heraus, sodass Dänemark das Ticket für China gelöst hat.

Nach 30 torlosen Minuten sah es zunächst gut aus, denn Julia Zorn (31.) und Lilli Welcke (35.) sorgten für eine 2:0-Führung. Den Däninnen gelang jedoch 42 Sekunden vor der zweiten Pause der Anschlusstreffer. In der 48. Minute erzielte Silke Glud das entscheidende 2:2. Das Penaltyschießen, in dem Julia Zorn der entscheidende Treffer gelang, war damit bedeutungslos.



„Natürlich sind wir jetzt alle enttäuscht und müssen uns erstmal sammeln. Das Schöne am Mannschaftssport ist, dass wir da alle zusammen in einem Boot sitzen. Wir werden uns gegenseitig aufbauen, neue Kräfte mobilisieren und unseren Fokus neu ausrichten“, sagte Verteidigerin Yvonne Rothemund.

Bundestrainer Thomas Schädler erklärte: „Wir haben heute unser bestes Spiel gemacht in diesem Turnier. Wir wussten, dass Dänemark sehr gut in der Abwehr steht. Wir haben im zweiten Drittel sehr viel Druck aufgebaut, waren sehr oft in ihrer Zone und haben es versäumt, dann ein, zwei Tore draufzulegen. Nach dem Ausgleich haben wir weitergespielt, alles versucht, die Latte getroffen, aber das Spiel war dann gelaufen.”