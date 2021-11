Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutschen Eishockey-Frauen haben sich im Kampf um ein Olympia-Ticket zurückgemeldet. Nach der ernüchternden 0:3-Niederlage zum Auftakt des Qualifikationsturniers in Füssen besiegte die DEB-Auswahl am Samstagmittag die Mannschaft aus Italien mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Der Offensivdrang war nun endlich da – und nach drei Minuten und fünf Sekunden dann auch das erste Tor im Turnierverlauf. Die Gastgeberinnen hielten die Scheibe gut im Angriffsdrittel; Marie Delarbre sah die im Slot freistehende Nicola Eisenschmid, die zum 1:0 erfolgreich war. Die Mannschaft von Bundestrainer Thomas Schädler blieb im Vorwärtsgang, hatte aber auch Pech, als Delarbre in der achten Minute den Pfosten traf – der erste von insgesamt drei Treffern ans italienische Torgestänge. Zwar nutzte Chelsea Furlani in der 25. Minute ein Powerplay im Nachsetzen zum Ausgleich für Italien, doch nur fünf Minuten später lag Deutschland wieder vorn: Julia Zorn spielte einen langen Pass auf Lilli Welcke, die allein durch war und zum 2:1 vollendete. Deutschland war das spielbestimmende Team und erhöhte durch Delarbre auf 3:1 (48.); mit einem Powerplaytreffer stellte Katarina Jobst-Smith den Endstand her (52.).

Am morgigen Sonntag (12 Uhr) spielt Deutschland zum Abschluss gegen Dänemark.