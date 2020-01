Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am vorletzten Spieltag der U18-Frauen-Weltmeisterschaft der Division IA zeigte die deutsche Mannschaft um U18-Bundestrainerin Franziska Busch erneut eine tolle Leistung und gewann auch ihr viertes Spiel des Turniers gegen Frankreich mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Zu Beginn der Partie gab es direkt das erste Powerplay für das deutsche Team, welches Luisa Welcke in der dritten Spielminute eiskalt zum ersten Treffer nutzte. Trotz vieler sehr guter Torchancen und zwei weiteren Überzahlgelegenheiten konnten die deutschen Frauen vorerst kein weiteres Tor erzielen und so ging es mit dem Spielstand von 1:0 in die erste Drittelpause.

Der Mittelabschnitt brachte gleich zu Beginn in der 22. Spielminute den Treffer zum 2:0 für die deutsche Mannschaft (Torschützin: Pauline Gruchot). Zehn Zeigerumdrehungen später traf Ronja Hark in Überzahl für die deutsche Auswahl zum verdienten 3:0 (Vorlage: Nina Christof, Jennifer Miller). Leonie Maßner erhöhte anschließend in der 38. Spielminute zum Pausenstand von 4:0.

Im Schlussdrittel konnte das deutsche Team nahtlos an die bisherige Leistung anknüpfen. In der 41. Spielminute traf Lilli Welcke auf Zuspiel ihrer Schwester Luisa zum 5:0 und nur eine Minute später gelang Luisa Welcke selbst der Treffer zum Endergebnis von 6:0.

Nach einem spielfreien Tag trifft die DEB-Auswahl am Donnerstag im Bundesleistungszentrum Füssen auf ihren letzten Gegner Japan im entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Top-Division.

U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch: „Wir haben das Spiel über 60 Minuten kontrolliert und wir konnten vieles von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Besonders freut mich, dass wir vier Tore in Überzahl geschossen haben und uns somit ein Finale am letzten Tag gegen Japan ermöglicht haben. Jetzt gilt es die volle Konzentration auf das letzte Spiel am Donnerstag zu richten und bestmöglich vorbereitet zu sein.“