Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League verbucht der Skelleftea AIK einen knappen Erfolg gegen die Zürcher SC Lions.

Skelleftea AIK – Zürcher SC Lions 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)

Das sieht man selten, besonders bei Vergleichen mit schwedischen Teams. Skelleftea zeigte extreme Stärke, aber auch extreme Schwäche in Überzahl. Immerhin war Skelleftea am Ende mit 43:40 Prozent etwas besser in Überzahl als Zürich. Was jedoch hakte, war, dass den Lions gleich zwei Shorthander gelangen. Überragend bei Skelleftea Filip Sandberg und Joakim Lindström, bei Zürich gefielen Torhüter Simon Hrubec sowie Vierte-Reihe-Stürmer Reto Schappi mit seinem frechen Shorthander, sowie Sven Andrighetto und Alexandre Texier.

Tore: 0:1 (05:49) Reto Schappi (4-5), 1:1 (06:13) Joakim Lindström (Nilsson, Lindholm 5-4), 2:1 (12:07) Filip Sandberg (Pudas 5-4), 2:2 (13:53) Willi Riedl (Hollenstein, Andrighetto 5-4), 2:3 (29:43) Alexandre Texier (4-5), 3:3 (32:49) Filip Sandberg (Lindström, Olsson), 3:4 (36:30) Denis Hollenstein (Andrighetto, Azevedo 5-4), 4:4 (44:42) Pär Lindholm (M. Lindholm, Lindström), 5:4 (48:03) Joakim Lindström (Sandberg, P. Lindholm)