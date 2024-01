Endspiel am 20. Februar in Genf

​Hockeyweb hatte es geahnt und vorhergesagt. Servette Genf hat nach dem Heimremis gegen Rauma auch in Finnland eine Chance und so sollte es ein. Die Schweizer schafften es, einen 0:2-Rückstand in einen Sieg zu verwandeln und zogen somit verdient ins Finale der Champions Hockey League ein.

Gegner wird das schwedische Team von Skelleftea AIK sein, das sich schon nach dem 4:2 in Ostrava sicher im Finale wähnte und dann im Rückspiel noch nervenzehrende zwanzig Minuten nach dem Rückstand überstehen musste, ehe man sich auch in Nordschweden über den Finaleinzug freuen konnte.



Das Finale findet am 20. Februar in Genf statt.

Lukko Rauma – Servette Genf 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Gesamtstand: 4:5

Tore: 1:0 (06:00) Jakob Stenquist (Ikonen), 2:0 (11:15) Brayden Burke (Brook), 2:1 (36:49) Valtteri Filppula (Hartikainen, leCoultre), 2:2 (37:47) Sami Vatanen (Manninen), 2:3 (45:05) Valtteri Filppula (Vatanen, Chanton)

Skelleftea AIK – Vitkovice Ridera Ostrava 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Gesamtstand: 5:4

Tore: 1:0 (05:43) Elias Salomonsson (Hugg), 1:1 (32:53) Marcel Barinka (Raskob 5-4), 1:2 (41:38) Marek Kalus (Claireaux, Vondracek)