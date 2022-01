Lesedauer: ca. 1 Minute

​Auch das Rückspiel des EHC Red Bull München im Halbfinale der Champions Hockey League wurde abgesagt. Über den weiteren Verlauf will die CHL noch beraten. Wie schon vergangene Woche fand das zweite Halbfinale, das innerschwedische Duell, zwischen dem aktuellen Champion Frölunda HC und Rögle BK statt. Das Hinspiel gewann Rögle mit 5:3. Und auch im Rückspiel sollten das Team die Oberhand behalten.

Frölunda HC – Rögle BK 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Gesamtergebnis: Frölunda HC – Rögle BK 4:8

Im Rückspiel des CHL-Halbfinals lohnt sich durchweg auch ein Blick auf das Hinspiel, denn beide Ergebnisse der Halbfinalpartien werden miteinander addiert. Der Gesamtgewinner zieht ins Finale ein. Somit hatte der Rögle BK bereits vergangene Woche seine Hausaufgaben vor heimischem Publikum erfolgreich gemacht. Mit 5:3 ging das Spiel an die Mannschaft aus Ängelholm. Somit musste der aktulle Champion und viermalige Sieger Frölunda HC mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen, um noch eine Verlängerung zu erzwingen.

Doch Rögle BK wollte sich nicht auf dem Hinspielsieg ausruhen. Entsprechend forsch begannen die Gäste in Göteborg. Es dauerte keine Minute, ehe Anton Bengtsson im ersten Angriff der Gäste trocken abzog und direkt Matthew Tomkins im Tor der Hausherren überwand – 0:1. Es sollte den Grundstein des Halbfinalerfolgs sein. Das Spiel gestaltete sich im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts offen. Es gab einige gute Chancen auf beiden Seiten, doch die Goalies waren stets zur Stelle. Als sich Rögle BK im Mitteldrittel in Überzahl wiederfand, zappelte es erneut im Kasten von Frölunda. Dennis Everberg erhöhte auf 2:0 aus Sicht der Gäste. Im Schlussabschnitt musste Frölunda somit vier Tore erzielen, um einmal mehr ins Finale der CHL einziehen zu können. Doch das war selbst für den Rekordsieger zu viel. Zehn Minuten vor dem Ende nahm Frölundas Coach Roger Rönnberg seinen Goalie vom Eis, um in einer Powerplay-Situation eine doppelte Überzahl zu erzeugen. Das ging jedoch nach hinten los. In Unterzahl traf Rögle BK das verwaiste Tor. Somit war schon zu diesem Zeitpunkt alles klar. Knappe vier Minuten vor Ende traf Frölunda noch zum Ehrentreffer. Am Ende stand dem 5:3 aus dem Hinspiel ein 3:1-Rückspielsieg aus Sicht von Rögle BK gegenüber. Aggregiert sorgte das für den ersten und verdienten Finaleinzug.

Tore: 0:1 (00:32) Anton Bengtsson (Ferguson, Sjödin), 0:2 (35:18) Dennis Everberg (Ekestahl Jonsson, Tambellini), 0:3 (50:36) Ludvig Larsson, 1:3 (56:08) Filip Johansson (Sundström, Carlsson).

Das Finale ist aktuell auf den 1. März2022 nach der Olympia-Pause terminiert. Aufgrund der Absage des zweiten Halbfinals zwischen dem EHC Red Bull München und Tappara Tampere ist die Paarung derzeit noch nicht final geklärt. Die CHL wird sich dahingehend beraten.