Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Das war kein Auftakt nach Maß. Der Deutsche Meister, der EHC Red Bull München, zeigte zwar zum Spielende eine starke Moral, erzwang nach einer Verlängerung auch noch das Penaltyschießen, musste dann aber das entscheidende Gegentor zur Niederlage im Auftaktspiel der Champions Hockey League in Ostrau hinnehmen. Immerhin wurde die gute Moral mit einem Punkt belohnt, aber jetzt stehen die Münchner, im Gegensatz zu ihren Kollegen aus Ingolstadt und Mannheim, unter Zugzwang.

Vitkovice Ridera Ostrau – EHC Red Bull München 4:3 (0:0, 3:1, 0:2, 1:0) n.P.



Das war Pech. Der deutsche Meister zeigte sich beim Gastspiel im tschechischen Ostrau bei TJ Vitkovice Ridera als absolut gleichwertig, stellenweise sogar tonangebend, nur am Ende hatten die effizienteren Gastgeber die Nase vorn. Im ersten Drittel war die Partie ausgeglichen. Beide Torhüter, Mathias Niederberger auf Münchner Seite sowie Lukas Klimes auf Ostrauer Seite, zeigten einige starke Paraden und hielten das torlose Remis fest. Das hielt im Mitteldrittel ganze 35 Sekunden. Lakatos lenkte die von Bukarts geschossene Scheibe trotz Behinderung an Niederberger vorbei zur 1:0-Führung. Gerade einmal 41 Sekunden später führten die Tschechen sogar mit 2:0. Diesmal in Überzahl scheiterte erst Bukarts an Niederberger, die Scheibe kam zu Stuart Percy und der jagte sie unhaltbar in die Maschen. Die Münchner brauchten jetzt ein paar Minuten, um den Rückstand zu verdauen und konnten acht Minuten später den Anschlusstreffer erzielen. McKIernan bediente von der blauen Linie Street und der fand den mutterseelenalleine vor Klimes stehenden Maximilian Kastner, der aus kürzester Entfernung traf. Fast schon den gleichen Abwehrfehler begingen die Münchner kurz vor Drittelende. Lakatos fand bei einem Konter den völlig frei stehenden Ratislav Dej und dieser traf per Schlagschuss zum 3:1.

Im letzten Drittel erhöhten die Münchner die Schlagzahl, wurden deutlich offensiver und auch erfolgreicher. In der 50. Minute war es dann endlich soweit. Nach einem perfekten Zusammenspiel in Überzahl, Ostraus Pucek saß auf der Bank, schoss Trevor Parkes das zu diesem Zeitpunkt so wichtige 2:3. Die Ostrauer hätten jetzt gewarnt sein müssen, aber sie übertrieben das Foulspiel und als in der 52. Minute Kalus und Dej gleichzeitig auf die Bank mussten, hatten die Münchner somit 120 Sekunden ein doppeltes Powerplay, welches sie schließlich auch nutzten. Blum und DeSousa spielten Austin Ortega frei und dieser traf mit einem One-Timer zum Ausgleich. Danach hatten die Defensivreihen wieder das Sagen und schließlich musste das Penaltyschießen für eine Entscheidung herhalten. Nachdem von den ersten vier Penaltys immerhin Lakatos (Ostrau) und deSousa (München) trafen, ging es danach los mit dem Fahrkartenschießen. 25 Schützen auf beiden Seiten versagten in Folge die Nerven, ehe Stuart Percy die Entscheidung für Vitkovice Ostrau erzwang.

Tore: 1:0 (20:34) Dominik Lakatos (Bukarts, Percy), 2:0 (21:23) Stuart Percy (Bukarts, Krieger 5-4), 2:1 (29:41) Maximilian Kastner (Street, McKIernan), 3:1 (39:14) Ratislav Dej (Lakatos, Klimes), 3:2 (49:46) Trevor Parkes (Hager, Eder 5-4), 3:3 (52:36) Austin Ortega (DeSousa, Blum 5-3), 4:3 (65:00) Stuart Percy (PEN)

Die weiteren Spiele:

Ocelari Trinec – Rapperswil-Jona Lakers 6:7 (1:1, 3:1, 2:4, 0:1) n.V.

Tore: 1:0 (07:57) Tomas Kundratek (Jerabek, Haas), 1:1 (11:46) Yannick-Lennart Albrecht (Cajka, Aebischer), 2:1 (25:40) Richard Panik (Kundratek, Vozelinek), 3:1 (26:42) Adam Polasek (Hrehorcak, Roman), 3:2 (37:36) Jordan Schroeder (Wetter, Aebischer), 4:2 (37:59) Marko Dano, 5:2 (41:05) Libor Hudaecek (Dano, Nestrasil 5-4), 5:3 (43:12) Tyler Moy (Noreau, Cervenka 5-3), 44:34 (44:34) Nico Dünner (Schroeder, Wetter 5-3), 5:5 (54:18) Nathan Vouardoux (Cervenka, Noreau), 5:6 (57:18) Tim Grossniklaus (Rask), 6:6 (57:58) Libor Hudacak (Nestrasil, Jerabek 6-5), 6:7 ( 61:10) Jordan Schroeder (Noreau)

Lukko Rauma – Belfast Giants 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Tore: 0:1 (29:19) Greg Printz (Nazarian, Baum), 1:1 (33:34) Sebastian Repo (Burke, Mattila 5-4), 2:1 (45:38) Brayden Burke (Repo, Mattila), 3:1 (59:48) Sebastian Repo (Mattila, Burke ENG)

Skelleftea AIK – Red Bull Salzburg 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore: 1:0 (10:59) Rickard Hugg (Vuollet, Lundberg), 2:0 (23:24) Oskar Vuollet (Hugg), 3:0 (36:13) Martins Dzierkals (Lindström, Granberg 4-5), 4:0 (55:21) Par Lindholm (Nilsson, Lindberg 5-4)