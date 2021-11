Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Mittwochabend empfängt der EHC Red Bull München um 18 Uhr zu Hause Fribourg-Gottéron zum Achtelfinalrückspiel. Das Hinspiel konnten die Münchner mit 4:2 für sich entscheiden.

Beide Mannschaften führen in ihrer jeweiligen Liga die Tabelle an. Der EHC Red Bull München hat sich durch den jüngsten Erfolg im Derby gegen die Augsburger Panther die Tabellenführung in der DEL zurückgeholt. Auch Fribourg-Gottéron hat sich nach der Hinspielniederlage das Selbstbewusstsein durch zwei Siege in der Liga zurückgeholt. Der mögliche Gegner für das Viertelfinale steht noch nicht fest. In der Runde der letzten Acht würde man entweder auf Lukko Rauma aus Finnland oder auf den HC Bozen aus Italien treffen. Aktuell sieht es nach dem finnischen Meister aus, denn der hat sich im Hinspiel in Südtirol mit 3:1 durchgesetzt.

