Im einzigen Samstagspiel mit deutscher Beteiligung in der Champions Hockey League machte der ERC Ingolstadt den gelungenen Start in die Saison 2023/24 perfekt. Gegen einen der Favoriten, den Meister von 2022, Färjestads BK Karlstad, gelang ein verdienter, wenn auch etwas glücklicher Erfolg. Auch ein zweites schwedisches Team kam auswärts in Schwierigkeiten, konnte jedoch nach Penaltyschießen die Oberhand behalten. Die Rede ist vom aktuellen schwedischen Meister Växjö Lakers, der beinahe beim norwegischen Champion Stavanger gestrauchelt wäre.

ERC Ingolstadt – Färjestads BK Karlstad 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)



Mit einem verdienten Erfolg nach 60 Minuten holten sich die Ingolstädter den zweiten Sieg in der neuen CHL-Saison und brachten damit ihre schwedischen Gäste, die als Favorit für das Turnier angesehen wurden, erst einmal in Schwierigkeiten.

Bereits am Start zeigten sich die Panther unbekümmert und gingen schnell nach fünf Minuten in Führung, als Maury Edwards einen Blueliner losließ und Wayne Simpson seinen Schläger in den Schuss hielt und Färjestads Schlussmann Maxime Lagace überwand. Färjestad überwand jedoch den kleinen Schock, kam schnell zum Ausgleich, als Bergkvist Michael Lindqvist fand und dieser nur noch das leere Tor vor sich hatte. Aber Ingolstadt zeigte Selbstbewusstsein und ging nur drei Minuten später wieder in Führung, als Simpson bei einem Konter Andrew Rowe bediente und dieser ebenfalls, wie zuvor Lindqvist, die Scheibe nur noch ins leere Tor schießen musste. Im Mitteldrittel kochte das Stadion, obwohl nur 3.330 Zuschauer anwesend waren, als Wojciech Stachowiak sich auch nicht von einem Foul von Tornberg vom 3:1 abbringen ließ. In den letzten 20 Minuten wurden die Schweden klar offensiver, aber die Ingolstädter Defensive hielt dem Ansturm (fast) stand. Lediglich in der 45. Minute war die Ingolstädter Defensive ausgespielt, als Marcus Westfält mit einem Geniestreich erst einen gegnerischen Angriff unterband, den Konter selbst fuhr und auch traf. Zwar nahm Färjestad siebzig Sekunden vor Schluss seinen Keeper Garteig vom Eis, aber der erhoffte Ausgleich fiel nicht mehr.

Tore: 1:0 (04:08) Wayne Simpson (Edwards, Schwaiger), 1:1 (11:56) Michael Lindqvist (Bergquist), 2:1 (14:17) Andrew Rowe (Simpson, Krauß), 3:1 (26:09) Wojciech Stachowiak (Dunham, Bertrand), 3:2 (43:41) Marcus Westfält

Stavanger Oilers – Växjö Lakers 6:7 (1:1, 1:1, 4:4, 0:1) n.P.

Tore: 1:0 (00:56) Christoffer Karlsen (Hoff, Klavestad), 1:1 (07:53) Marcus Sylvegard (Martinsson, McLaughlin 5-4), 1:2 (22:49) Joel Persson (Stancl, Sylvegard), 2:2 (30:16) Nick Dineen (Klavestad), 2:3 (40:49) Noah Östlund (Giuttari, Martinsson), 2:4 (41:51) Joachim Blichfeld (Persson, Rieder), 2:5 (45:34) Filip Eriksson (Stancl, Sylvegard), 2:6 (51:29) Joel Persson (Stancl, Rieder), 3:6 (52:54) Simon Bourque (Mauldin, Dineen), 4:6 (54:16) Sondre Bjerke (Husebo, Watson), 5:6 (57:58) Anders Henriksen (Mauldin, Dineen 6-4), 6:6 (58:37) Andre Strandborg (Karlsen, Klavestad), 6:7 (65:00) Noah Östlund (PEN)

Tappara Tampere – Belfast Giants 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Tore: 1:0 (12:27) Petteri Puhakka (Somppi 4-5), 2:0 (21:43) Nicholas Halloran (Savinainen, Camper 5-4), 3:0 (29:25) Oiva Keskinen (Tuulola, Halloran), 4:0 (36:04) Carter Camper (Leskinen, Baptiste 5-4), 5:0 (46:21) Nicholas Halloran (Camper, Savinainen 5-4), 6:0 (50:05) Nicholas Baptiste (Camper, Kulonummi)

HC Kosice – Servette Genf 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Tore: 1:0 (20:25) Filip Krivosik (Lunter, Breton), 1:1 (24:13) Noah Rod (Richard, Lennström), 1:2 (27:50) Theodor Lennström (Vatanen, Rod), 2:2 (38:39) Mario Lunter (Krivosik), 2:3 (44:41) Josh Jooris (LeCoultre, Chanton)

EHC Biel – HC Innsbruck 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Tore: 1:0 (04:56) Luca Hischier (Kessler, Burren), 2:0 (11:14) Toni Rajala (Brunner, Sallinen 5-4), 3:0 (14:21) Fabio Hofer (Pokka, Yakovenko 5-4), 4:0 (21:31) Fabio Hofer (Reichle, Pokka), 5:0 (36:25) Tino Kessler (Heponiemi, Pokka), 5:1 (39:57) Corey Mackin (Jakubitzka, Green), 6:1 (49:53) Gaetan Haas (Pokka, Yakovenko)

HC Bozen Foxes – Ilves Tampere 1:7 (1:3,0:4, 0:0)

Tore: 0:1 (04:00) Dominik Masin (Stransky, Pelli), 0:2 (04:19) Simon Stransky (Masin, Ikonen), 0:3 (06:34) Ville Meskanen (Friman, Kodytek), 1:3 (18:15) Christian Thomas (Lessio, Valentine 5-4), 1:4 (26:04) Eemeli Suomi (Kodytek, Stransky), 1:5 (29:12) Les Lancaster (Kodytek, Stransky 5-3), 1:6 (30:16) Matias Mäntykivi (Pelle, Meskanen 5-3), 1:7 (37:41) Oula Palve

HC Rouen – Pelicans Lahti 3:8 (2:6, 0:1, 1:1)

Tore: 1:0 (00:45) Antonin Honejsek, 1:1 (01:04) Konsta Hirvonen (Jämsen), 1:2 (02:48) Patrik Carlsson (Lasch, Puutio), 1:3 (04:24) Aatu Järmsen (Hirvonen, Vilen), 1:4 (09:22) Ryan Lasch (Bryggman, Carlsson), 1:5 (13:18) Lars Bryggman (Hämälainen, Jämsen), 2:5 (13:24) Francis Perron (Hirvonen, Vilen), 2:6 (15:48) Petteri Riihinen (Hirvonen, Vilen), 2:7 (22:02) Sakke Hämälainen (Horky), 2:8 (40:35) Kasper Puutio (Carlsson, Salminen), 3:8 (48:10) Marcel Hascak (Kytnar, Honejsek 5-4)