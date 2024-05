Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am 22. Mai ist es soweit. Dann werden um 17 Uhr die Vorrundengruppen der Champions Hockey League ausgelost. Die Zeremonie findet wie üblich im Rahmen der Weltmeisterschaft statt. Sie wird live über die CHL-Website wie auch über die sozialen Medien der CHL zu sehen sein.

Nun gab die CHL bekannt, welches Team in welchem Auslosungstopf eingeteilt wird. Ausschlaggebend dafür sind die jeweiligen Leistungen in der nationalen Liga sowie die Platzierung der jeweiligen Liga im CHL-Ranking.



In Topf A sind die CHL-Sieger sowie die Meister der wichtigeren Ligen gesetzt. In den Töpfen B und C findet man jene Mannschaften, die in den wichtigeren Ligen auf den Plätzen hinter dem Meister angekommen sind. In Topf D findet man jene Mannschaften, die im CHL-Ligenranking nicht so hoch eingeschätzt sind sowie der Meister des Challenge Cups.

Um den Bedürfnissen der teilnehmenden Vereine entgegenzukommen, wird eine spezielle Software zum Einsatz gebracht, so dass der endgültige Vorrundenspielplan bereits kurz nach der Auslosung bekannt gegeben wird.