Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem pandemischen Dauerdesaster um die Halbfinalspiele zwischen Tappara Tampere und dem EHC Red Bull München hatte die Champions Hockey League entschieden, dass ein Spiel, ausgetragen am 1. Februar in Tampere, ausreichen muss, um den zweiten Finalteilnehmer nach dem schwedischen Spitzenteam Rögle BK zu ermitteln. Hier setzte sich Tampere mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) gegen das DEL-Team durch.

Das Spiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wurde sogleich von Tappara bestimmt. Der aktuelle Fünfte der finnischen ersten Liga berannte das Münchner Tor, das vom Norweger Henrik Haukeland gehütet wurde, übte viel Druck aus und hatte am Ende des ersten Drittels zwar 14:3 Torschüsse auf seiner Liste, aber nur ein Tor erzielt. Für dieses war der Spieler des Tages zuständig, Assistenzkapitän Kristian Kuusela. Der mit 38 Jahren älteste Akteur des Matches spielte wie ein 19-Jähriger, wirbelte, hatte ein Auge für seine Mitspieler und traf gleich zweimal. Beim 1:0 verwertete er einen Abpraller von Haukeland nach einem Schlagschuss von Anton Levtchi.

Im zweiten Drittel veränderte sich das Bild leicht zugunsten der Münchner, aber tonangebend blieben die Finnen. Die beste Möglichkeit im zweiten Drittel hatte dabei Tapparas Kanadier Tyler Morley, aber der 30-Jährige, der vor der Saison vom schwedischen Team Linköpings HC gekommen war, scheiterte am exzellent reagierenden Haukeland. In den letzten 20 Minuten versuchte München, Tappara in den Rückwärtsmodus zu versetzen, was aber nicht gelang. Trotzdem gab es Chancen. Eine der besten hatte dabei Daniel Schweiger, der jedoch frei vor Tapparas Torhüter Christian Heljanko über das Tor schoss. Auch Maximilian Kastner scheiterte, der frei vor Heljanko nicht traf. Die Finnen konterten jetzt immer wieder gefährlich und schließlich fiel das 2:0, als Joona Luoto an der Bande allen entwischte und Haukeland aus nächster Entfernung keine Chance ließ. Das 3:0 fiel schließlich ähnlich wie das 1:0. Nur prüfte diesmal nicht Otso Rantakari Münchens Keeper Haukeland, sondern passte exakt zu Kuusela und der traf über die Fanghand von Haukeland ins Eck. Obwohl Münchens Trainer Don Jackson zwei Minuten vor Schluss seinen Torhüter vom Eis nahm, reichte die verbleibende Zeit nicht mehr für einen Ehrentreffer, der auf Grund der Münchner Leistung verdient gewesen wäre.

Damit zieht Tappara Tampere ins Finale ein, wo es gegen Rögle BK spielt. Das Finale findet am 1. März im schwedischen Ängelholm statt.

Tore: 1:0 (4:13) Kristian Kuusela (Levtchi, Rantakari 5-4), 2:0 (51:47) Joona Luoto (Rantakari, Tanus), 3:0 (53:29) Kristian Kuusela (Rantakari, Levtchi).