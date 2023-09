Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der slowakische Meister aus Kosice war der erwartete unangenehme Gegner für den deutschen Meister EHC Red Bull München, aber letzten Endes kein wirklicher Gegner. Somit verbesserten sich die Münchner in der Tabelle der Champions Hockey League um fünf Plätze auf Rang sechs und haben zur Vorrundenhalbzeit schon bequeme fünf Punkte Vorsprung auf Rapperswil (Platz 17).

Mit ihrem Sieg überholten die Münchner sogar noch die Adler Mannheim, die nun auf Rang sieben, punktgleich mit dem Meister rangieren. Zwei Punkte besser und praktisch schon in der nächsten Runde befinden sich die Ingolstädter, die drei Siege in drei Spielen feierten und nur noch die beiden finnischen Vertreter aus Tampere (Ilves) und Rauma vor sich haben. Der Lokalrivale von Ilves, Meister Tappara belegt aktuell Rang fünf. Damit haben die Finnen bei ihren Fans nach den mäßigen letzten Jahren Wiedergutmachung geleistet. Das letzte Finale gewann Tappara Tampere und jetzt belegen die Vereine die Ränge eins, zwei und fünf. Enttäuschend bisher die Schweden, die den Wettbewerb bis jetzt beherrschten. Meister Växjö nach drei Runden auf Rang vier, Färjestad nur auf 12 und Skelleftea gar auf Rang 15.



EHC Red Bull München – HC Kosice 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Das traurigste war natürlich nicht der Erfolg der Münchner, sondern der Zuschauerzuspruch. Immerhin kam der slowakische Meister und einer der Geheimfavoriten nach München. Ganze 2.634 Zuschauer wohnten der Partie bei, die munter begann und bei der beide Teams in der Anfangsphase bereits Chancen kreieren konnten. Nachdem Kosice eine Großchance in der sechsten Spielminute liegen ließ, ging München auf der anderen Seite in Führung. Im Powerplay kam Austin Ortega aus der diagonalen Nahdistanz zum Schuss und Kosices Keeper, der international sehr erfahrene Jaroslav Janus, war chancenlos, weil er die Scheibe viel zu spät sah. Ebenfalls wunderbar anzusehen das zweite Münchner Tor, als Eder in der Mitte Filip Varejcka fand und dieser die Scheibe kunstvoll im Fallen über die Linie bugsieren konnte.

Aber noch hatte Kosice sein Pulver nicht verschossen. Der schwedische Verteidiger Jens Olsson, bester Akteur auf Kosicer Seite, traf bereits in der 22. Minute in Überzahl mit einem diagonalen Onetimer. In der 33. Minute dann die Vorentscheidung, als nach einem slowakischen Stellungsfehler Patrick Hager fast alleine vor Janus auftauchte und den Puck förmlich unter die Latte prügelte. 75 Sekunden vor Schluss dann die Vorentscheidung. Blum mit einer Mischung aus Schuss und Pass und der vor dem Tor stehende Nicolas Krämmer bekam den Puck gegen den rechten Schlittschuh und von dort prallte er ins Tor. Kosice gab sich noch nicht geschlagen und begann das dritte Drittel wie das erste. Wieder ein Überzahlspiel und wieder traf Jens Olsson per diagonalem Onetimer. Aber die Münchner ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und Ben Street stellte bereits zwei Minuten später den Drei-Tore-Vorsprung wieder her, als sein Blueliner von einem slowakischen Verteidiger unhaltbar für Janus abgefälscht wurde.

Tore: 1:0 (10:05) Austin Ortega (Blum, Street 5-4), 2:0 (17:49) Filip Varejcka (Eder, N. Heigl), 2:1 (27:41) Jens Olsson (Breton, Berger 5-4), 3:1 (33:15) Patrick Hager (Oswald, Blum), 4:1 (38:45) Nicolas Krämmer (Blum), 4:2 (42:25) Jens Olsson (Lunter, Berger 5-4), 5:2 (44:45) Jonathon Blum (Street, Eisenschmid)

Die weiteren Spiele:

Pelicans Lahti – Vitkovice Ridera Ostrava 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Tore: 1:0 (08:07) Aatu Jämsen (Lasch, Vilen 5-4), 2:0 (09:29) Ryan Lasch (Enlund, Kral), 3:0 (18:36) Elias Vilen (Carlsson, Lasch), 4:0 (36:04) Ryan Lasch (Hämälainen, Utunen)

Ilves Tampere – Ocelari Trinec 5:4 (2:0, 1:4, 2:0)

Tore: 1:0 (05:40) Oula Palve (Parikka, Könönen), 2:0 (10:33) Petr Kodytek (Suomi, Stransky), 2:1 (20:22) Andrej Nestrasil (Panik, Hudacek 5-3), 2:2 (21:18) Richard Panik (Hudacek), 3:2 (25:46) Juuso Könönen (Päkkilä, Masin), 3:3 (28:02) Marko Dano (Hudacek, Nestrasil), 3:4 (32:25) Richard Panik (Kurovsky, Cacho), 4:4 (43:00) Les Lancaster (Meskanen, Suomi 5-4), 5:4 (52:51) Les Lancaster (Suomi, Kodytek)

Växjö Lakers – Aalborg Pirates 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Tore: 1:0 (02:07) Joachim Blichfeld (Rosen, Lowe), 2:0 (06:56) Manuel Agren (Sylvegard, Kossila), 3:0 (36:05) Dylan McLaughlin (Sylvegard, Kossila 5-4), 4:o (45:20) Filip Eriksson (Gustafsson), 5:0 (45:36) Martin Lundberg (Gustafsson), 5:1 (55:40) Pierre-Olivier Morin (Bjorkstrand, Koch 5-4), 5:2 (56:17) Tobias Ladehoff (Kabanov, Hanson 5-4)

Färjestads BK Karlstad – EHC Biel 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Tore: 0:1 (11:27) Ramon Tanner (Derungs), 1:1 (32:58) Joel Kellman (Ejdsell), 2:1 (45:02) Michael Lindqvist (Tomasek), 3:1 (52:58) Joel Kellman (Nyström, Dahlström), 4:1 (59:25) Joakim Nygard (Lindqvist)