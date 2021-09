Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der Gewinner dieses Spiels wird die Tabellenführung in der Gruppe D der Champions Hockey League übernehmen – das war bereits vorher klar. Und genau dies gelang den Gastgebern: Der EHC Red Bull München gewann mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) gegen Rögle BK.

Während die Hausherren am vergangenen Donnerstag einen ungefährdeten 6:2-Heimsieg gegen den dänischen Vertreter SønderjyskE aus Vojens einfuhr, musste die Gäste gegen den EV Zug in Verlängerung, konnten diese jedoch mit 2:1 für sich gewinnen.

Die Red Bulls starteten mit viel Elan und Schwung in die Partie. Angetrieben von rund 1000 Fans im Olympia-Eisstadion zu München, darunter knapp 30 Schweden, erspielten sich die Männer von Trainer Don Jackson einige gute Torchancen. Auch in zwei Überzahlsituationen verteidigten die Skandinavier diszipliniert und so schafften es die Oberbayern nicht, gefährlich im Slot aufzutauchen. Rögle BK war bis dato kaum gefährlich in Erscheinung getreten, doch bei einigen Kontern ließen die Gäste ihr Potenzial aufblitzen, scheiterten jedoch am letzten Pass. Die Münchner fanden immer besser in die Parte und erarbeiten sich eine Chance nach der anderen. Doch Calle Clang im Tor der Ängelholmer zeigte mehrmals sein Können und ließ die Zuschauer auf den ersten Torjubel des Abends warten.

Rögle BK wurde im zweiten Abschnitt besser und erarbeitete sich einige Chancen. Die Hausherren hielten dagegen und zeigten sich auch mehrmals gefährlich vor dem Tor der Südschweden. In der 29. Spielminute durfte das Oberwiesenfeld dann erstmals jubeln: Frederik Tiffels bediente Trevor Parkes im Slot und dieser traf zum ersten Tor des Abends. Die Schweden darauf im Powerplay. Die Hausherren hielten aber mit einer aufopferungsvollen Defensivarbeit dagegen und hielten so ihr Tor trotz numerischer Unterlegenheit sauber. Beide Teams hatten fortan gute Chancen, doch der Puck zappelte zumeist in der Fanghand der Keeper. Dies änderte sich in der 35. Spielminute: Die Ängelholmer waren etwas unsortiert in der eigenen Defensivzone, wodurch Trevor Parkes einen Schuss von Zach Redmond abfälschte und so unhaltbar für Calle Clang machte. Mit einer Zwei-Tore-Führung für die Hausherren ging es dann auch in die Kabine.

Zu Beginn des Schlussabschnittes waren die Gäste früh in Überzahl. Dabei traf Ludwig Larsson mit einem platzierten Schuss über den Schoner von Danny aus den Birken zum Anschluss für die Ängelholmer. Die Schweden übernahmen nun immer mehr das Zepter und drückten auf den Ausgleich. Im Laufe des Drittels egalisierten sich beide Mannschaften dann aber wieder und es gelangen kaum nennenswerte Aktionen. Auch die Herausnahme des Torhüters zugunsten eines sechsten Feldspielers änderte nichts am Spielstand.

Der EHC Red Bull München übernimmt durch diesen Heimsieg nun die Tabellenführung in Gruppe D der CHL.