Lesedauer: ca. 3 Minuten

​So kann es weitergehen. Beide deutschen Teams, Vizemeister ERC Ingolstadt sowie die Adler Mannheim, lösten ihre ersten Aufgaben zu Beginn der Saison in der Champions Hockey League und konnten sich nach dem Spiel die ersten Punkte gutschreiben lassen. Ingolstadt gewann beim französischen Meister HC Rouen, Mannheim konnte die Bozen Foxes niederhalten.

HC Rouen – ERC Ingolstadt 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)



Obwohl die Ingolstädter eine starke Leistung beim französischen Serienmeister Rouen boten, musste man am Ende konstatieren, dass noch Luft nach oben ist. Vor allem in der Effizienz war man höchstens befriedigend. 38:15 Torschüsse zugunsten der Panther belegen dies deutlich. Schon der Start verlief für die Schanzer etwas holprig und als nach fünf Minuten Casey Bailey auf die Strafbank musste, nutzte dies der Lette Rolands Vigners zur 1:0-Führung der Gastgeber vor über 3.200 Zuschauern. Aber der ERC schlug postwendend zurück. Nur 120 Sekunden später umkurvte Wojciech Stachowiak sämtliche Verteidiger der Franzosen und schloss aus spitzem Winkel mit der Rückhand ab. Als alle dann schon mit der ersten Sirene rechneten, zeigten die Ingolstädter Killerqualitäten. Nach fantastischem Pass von Pietta kam Jan Nijenhuis direkt vor dem französischen Keeper, dem Slowenen Matija Pintaric zum Schuss und traf zur 2:1-Gästeführung. Im zweiten Drittel, dass etwas hektisch und nicklig ablief, gelang Rouen dann überraschend der Ausgleich. Mit einem Blueliner überwand Sacha Guimond Devin Williams im ERC-Tor. Im dritten Drittel zeigten sich dann die spielerischen und vor allem auch konditionellen Stärken der deutschen Gäste. Daniel Pietta in der 47. Minute und Patrik Virta nur drei Minuten später brachten Ingolstadt auf die Siegerstraße. Wojciech Stachowiak krönte dann in der 55. Minute seine starke Leistung mit seinem zweiten Tor, als er einen Blueliner von Maury Edwards gekonnt abfälschte. Den Schlusspunkt setzten jedoch die Franzosen mit ihrem dritten Tor vier Sekunden vor Ende durch Alexandre Mallet.

Tore: 1:0 (05:43) Rolands Vigners (Guimond, Rech), 1:1 (07:38) Wojciech Stachowiak (Bertrand, Edwards), 1:2 (19:42) Jan Nijenhuis (Pietta, Maginot), 2:2 (31:12) Sacha Guimond (Perron, Vigners 5-4), 2:3 (46:02) Daniel Pietta (Stachowiak, Bertrand), 2:4 (49:42) Patrik Virta (Höfflin, Bodie), 2:5 (54:03) Wojciech Stachowiak (Edwards, Simpson 5-4), 3:5 (59:56) Alexandre Mallet (Perron, Rech)

Adler Mannheim – HC Bozen Foxes 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Ein verdienter, aber sehr mühevoller Erfolg der Adler, die vor 7.494 Zuschauern scheinbar die italienischen Gäste unterschätzt hatten. Diese standen im ersten Drittel sehr kompakt und konnten durch ihren beste Angriffsformation Halmo, McClure, Gazley auch in Führung gehen. Als die Foxes im Mitteldrittel diesen Vorsprung durch Michael Halmo gar noch ausbauten, schien es wie ein gebrauchter Abend für die Mannheimer auszusehen. Aber die Adler entdeckten noch rechtzeitig ihre Kämpferqualitäten und glichen noch vor der zweiten Pause aus. Nach dem Anschluss von Plachta war vor allem das 2:2 äußerst sehenswert, als Jordan Murray eine perfekte Kombination mit Wolf und Vey abschloss. Bozens Keeper Niklas Svedberg war in diesem Fall chancenlos. Im letzten Drittel gelang David Wolf im Gerangel vor dem Tor von Svedberg mit etwas Glück das 3:2, aber die Italiener gaben nicht auf, und hielten die Partie bis zum Schluss offen. Erst nach dem die Gäste ihren starken Torhüter vom Eis genommen hatten, gelang Mannheim durch Jorkipakka mit einem Empty-Netter das entscheidende 4:2.

Tore: 0:1 (11:39) Bradley McClure (Halmo, Gazley), 0:2 (26:41) Michael Halmo (Vandane, McClure), 1:2 (28:19) Matthhias Plachta (Fischbuch, Vey 5-4), 2:2 (35:47) Jordan Murray (Wolf, Vey), 3:2 (45:11) David Wolf (Hännikäinen, Jokipakka), 4:2 (59:10) Jyrki Jorkipakka (Loibl, ENG)

Die weiteren Spiele:

Dynamo Pardubitz – Ilves Tampere 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Tore: 0:1 (08:07) Joona Ikonen (Mäntykivi, Stransky), 0:2 (25:53) Samuli Ratinen (Palve, Friman), 1:2 (46:38) Lukas Radil (Kousal, Zohorna), 1:3 (49:50) Eemeli Suomi (Ikonen, Kodytek 5-4)

Pelicans Lahti – Växjö Lakers 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Tore: 0:1 (04:19) Marcus Sylvegard (McLaughlin), 0:2 (27:50) Joachim Blichfeld (Rieder, Carlsson), 1:2 (28:21) Lars Bryggman (Lasch, Carlsson), 1:3 (34:34) Tobias Rieder (McLaughlin, Sylvegard), 1:4 (45:31) Joachim Blichfeld (Rosen, Persson), 1:5 (59:28) Brain Cooper ENG)

Stavanger Oilers – Färjestads BK Karlstad 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Tore: 1:0 (07:36) Martin Gran (Dineen, Trettenes), 1:1 (19:38) Joel Nyström (Björklund, Dahlström), 1:2 (27:27) August Tornberg (Nilsson, Andersson), 1:3 (43:49) David Tomasek (Nyström, Nilsson), 2:3 (52:06) Anders Henriksen (Mauldin), 2:4 (59:17) Michael Lindqvist (Ejdsell, Dahlström ENG)

Aalborg Pirates – Tappara Tampere 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.

Tore: 0:1 (21:19) Nicholas Baptiste (Levtchi, Bäckman), 1:1 (32:33) Calder Brooks (Nielsen), 1:2 (64:09) Nicholas Baptiste)

EHC Biel – HC Kosice 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 (08:44) Gaetan Haas (Reichle), 1:1 (11:55) Joona Jääskeläinen (Chovan, Zech 5-4), 2:1 (23:06) Ian Derungs, 3:1 (58:02) Jere Salinen (ENG)

HC Innsbruck – Servette Genf 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Tore: 0:1 (01:29) Teemu Hartikainen (Vatanen, Rod), 0:2 (02:31) Vincent Praplan (Richard, Pouliot), 1:2 (27:04) Lukas Bär (Jakubitzka, Halbert), 2:2 (32:23) Kevin Roy (Peeters, Rockwood), 3:2 (38:01) Braeden Shaw (Green, Krogsgaard 5-3), 4:2 (58:33) Corey Mackin (Buitenhuis ENG), 5:2 (59:57) Kevin Roy (Halbert, ENG)