​Das war harte Arbeit, aber am Ende hatte es sich gelohnt. Beide deutschen Teilnehmer, die Adler Mannheim sowie der EHC Red Bull München, gewannen am Samstag in der Champions Hockey League gegen ihre skandinavischen Gegner und zeigten damit deutlich, dass sie sehr konkurrenzfähig sind und sich durchaus höhere Ziele setzen dürfen.

Gruppe C:

Adler Mannheim – Lukko Rauma 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) n.P.

Der Mann des Tages hieß am Ende des Tages Nigel Dawes. Der Kanadier mit kasachischen Wurzeln entschied mit zwei Toren die Partie gegen den finnischen Favoriten und bescherte mit dem zusätzlichen Punktgewinnen seinen Adlern für die letzten beiden Spiele einen echten Vorteil. Bevor es jedoch zu den Dawes-Festspielen kam, zeigten zunächst die Finnen ihre Krallen. Bereits nach elf Minuten überwand Sebastian Repo Adler-Schlussmann Dennis Endras aus nächster Entfernung nach perfektem Zuspiel von Michael Haga. Danach versuchten die Mannheimer zwar, die Spielkontrolle zu erlangen, mussten aber immer wieder auf die pfeilschnellen Finnen achten, die ihrerseits die Mannheimer Defensive prüften. Als es langsam für die Adler eng wurde, fiel dann doch noch der Ausgleich. Der anfangs erwähnte Nigel Dawes konnte sich in der 53. Minute regelrecht an das gegnerische Tor heranschleichen und bezwang dann Lukkos Keeper Lassi Lehtinen. Da in der Verlängerung nichts mehr passierte, musste das Penaltyschießen herangezogen werden und hier zog vor allem Adler-Keeper Dennis Endras den Akteuren von Rauma den Zahn, denn er hielt alle fünf Schüsse. Mannheim ging es fast ähnlich, aber immerhin traf Nigel Dawes und entschied damit die Partie. Jetzt steht Mannheim, punktgleich mit Rauma, auf Rang zwei. Dritter ist Lausanne mit fünf Punkten, Cardiff steht mit drei Zählern auf dem letzten Gruppenplatz.

HC Lausanne – Cardiff Devils 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 (34.) Lukas Frick (Bertschi), 2:0 (60.) Joel Genazzi

Gruppe D:

EHC Red Bull München – Rögle BK 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Wie in Mannheim strahlte am Ende des Tages auch in München der Name eines besonderen Akteurs. Der Kanadier Trevor Parkes glänzte analog wie Dawes, schoss zwei Tore und schenkte seinem Verein neben den drei Punkten auch die Tabellenführung in der Gruppe D. Trevor Parkes traf in der 29. Minute nach Vorbereitung von Ben Steert und Frederik Tiffels und in der 36. Minute nach Zuspiel von Zach Redmond und Jonathan Blum. Im letzten Drittel versuchte Rögle alles um im Spiel zu bleiben, verkürzte in der 45. Minute durch Ludwig Marssonde, konnte am letzten Endes die Münchner Abwehr um Keeper Danny aus den Birken nicht bezwingen. Hinter Tabellenführer Red Bull München, jeweils nur einen Punkt zurück stehen Rögle BK und der EV Zug. Der dänische Vertreter SønderjyskE aus Vojens ist bislang punktlos und bereits nach vier Spielen ausgeschieden.

EV Zug – SønderjyskE 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)

Tore: 1:0 (6.) Dario Simion (Kovar, Djoos), 2:0 (22.) Livio Stadler (Kovar, Müller), 3:0 (24.) Anton Lander (Martschini), 3:1 (35.) Shawn O`Donnell (Frank, Henriksen), 4:1 (36.) Lino Martschini (Allenspacher), 5:1 (37.) Christian Djoos (Martschini), 6:1 (40.) Dario Simion (Kovar, Djoos), 7:1 (42.) Reto Suri (Martschini, Hansson), 8:1 (43.) Reto Suri (Leuenberger), 8:2 (50.) Anders Biel (Nielsen, Frank), 9:2 (51.) Marco Müller (Kovar), 9:3 (55.) Anders Biel.

Gruppe B:

Hier spitzt sich die Lage langsam zu. Nach vier Runden führt Topfavorit Frölunda Indians (8), allerdings punktgleich mit IFK Helsinki. Dritter, mit nur einem Punkt Rückstand, die ZSC Lions. Letzter, und nun endgültig ausgeschieden, ist der tschechische Club BK Mlada Boleslav mit einem Punkt.

Frölunda Indians – Zürcher SC Lions 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) n.V.

Tore: 0:1 (4.) Justin Azevedo (Bodenmann, Geering), 1:1 (22.) Mats Rosseli Olsen (Lasch, Carlsson), 2:1 (28.) Michael Spacek (Friberg, Edvinsson), 3:1 (45.) Mattias Norlinder (Spacek, Lasch), 3:2 (49.) John Quenneville (Sigrist, Krüger), 3:3 (56.) Patrick Geering (Azevedo, Krüger), 4:3 (62.) Mats Rosseli Olsen (Friberg, Edvinsson).

IFK Helsinki – BK Mlada Boleslav 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Tore: 0:1 (24.) Adam Raska (Najman, Dufek), 1:1 (37.) Elis Hede (Jääskä, Hirvonen), 2:1 (44.) Eero Teräväinen (Kotkansalo).

Gruppe F:

Wer vor dem Wettbewerb geglaubt hat, dass diese Gruppe ausgeglichen besetzt ist, der lag extrem falsch. Zwei Teams beherrschen die Gruppe, die zwei letzten sind schon jetzt ausgeschieden. Beide Führenden haben alle Spiele gewonnen, kommen auf zwölf Punkte. Dies sind der HC Fribourg-Gottéron und Leksands IF. Chancenlos, und bisher mit null Zählern gesegnet, Ocelari Trinec und der slowakische Vertreter Slovan Bratislava.

Ocelari Trinec –Leksands IF 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Tore: 0:1 (33.) Patrik Zackrisson (Heineman), 0:2 (44.) Alexander Lundquist (Kloos, Ruohomaa), 0:3 (50.) Max Veronneau (Caito), 1:3 (56.) Michal Kovarcik (Nestrasil).

Slovan Bratislava – HC Fribourg-Gottéron 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Tore: 0:1 (34.) Sandro Schmid (Gunderson, Diaz), 0:2 (58.) David Desharnais (Diaz).