​Die wichtigste Meldung lautet, dass die beiden deutschen Teilnehmer, die am Donnerstag in der Champions Hockey League im Einsatz waren, mit Platz zwei (ERC Ingolstadt) und vier (Adler Mannheim) bestens im Wettbewerb nach drei Spieltagen angesiedelt sind.

An der Spitze steht Lukko Rauma. Allerdings kann es sich an der Spitze noch verschieben, wenn am Freitag Ilves Tampere und der EHC Biel eingreifen. Der Red Bull München belegt aktuell Rang zwölf, könnte bei einem Sieg gegen Kosice Innsbruck, Pardubice und Genf überholen. Für die Überraschung am ersten Tag des dritten Spieltages sorgte Frankreichs Meister HC Rouen mit einem Sieg beim schwedischen Favoriten Skelleftea AIK und für die Einzelleistung des Tages der Belfaster McLeod, dem bei doppeltem Unterzahlspiel ein Tor gelang.



Tappara Tampere – Adler Mannheim 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) n.P.

Vor einer Woche wurde noch an dieser Stelle eine Leistungssteigerung der Adler für die kommende Roadtour angemahnt, und diese wurde prompt von den Adlern umgesetzt. Im Gegenteil, der finnische Meister konnte am Ende glücklich zwei Punkte einheimsen. Verdient hätten es die Adler gehabt, die auf 41:26 Torschüsse kamen, aber immer wieder an Christian Heljanko im Tor und seiner Defensive scheiterten. Vor 3.700 Zuschauern, darunter über 200 aus Mannheim, spielte sich das Geschehen im ersten Drittel hauptsächlich im Mitteldrittel statt. Beide Teams neutralisierten sich, viele Torchancen wurden nicht kreiert. Das änderte sich etwas in der 27. Spielminute, als die Finnen einen Angriff der Adler unterbanden, eine 2:1-Situation erzwangen. Halloran prüfte zunächst Arno Tiefensee im Adler-Kasten. Dieser konnte jedoch den scharfen Schuss nicht festhalten und die Scheibe prallte zum Torschützen Petteri Puhakka und gegen dessen Schuss hatte der Adler-Keeper keine Chance. Nur wenige Minuten später hätten die Mannheimer ausgleichen müssen, nachdem Tuulola den angreifenden Tyler Gaudet noch im Mitteldrittel unfair gestoppt hatte und die Schiedsrichter überraschend Penalty gaben. Tyler Gaudet versuchte es selbst und scheiterte an Heljanko. In den letzten zwanzig Minuten übernahmen die Mannheimer das Kommando und kamen in der 56. Minute etwas glücklich zum Ausgleich, nachdem zunächst Murray mit einem Blueliner scheiterte und Korbinian Holzer am schnellsten reagierte. In der Verlängerung passierte zunächst nichts, dann kassierte Szwarsz eine Minute vor Spielende noch eine Strafe, aber die Adler überstanden auch diese schwere Phase, um dann im Penaltyschießen alle Versuche in den Sand zu setzen. Einziger Torschütze war Nicholas Baptiste, der damit Tappara zum wichtigen zweiten Punkt verhalf. Damit belegt Tappara Tampere nach drei Spieltagen Rang drei in der CHL-Tabelle, die Mannheimer finden sich auf Rang vier wieder.

Tore: 1:0 (26:07) Petteri Puhakka (Halloran), 1:1 (55:17) Korbinian Holzer (Murray, Szwarsz), 2:1 (65:00) Nicholas Baptiste (PEN)

EC Red Bull Salzburg – ERC Ingolstadt 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Die Panther bleiben weiterhin auf der Erfolgsspur. Auch der österreichische ICEHL-Meister aus Salzburg forderte zwar den Vizemeister, konnte sich aber auch mit einem leicht überlegenen Spiel (29:23 Torschüsse) nicht durchsetzen. Entscheidend war dabei für die Panther, dass die Defensive funktionierte und Torhüter Michael Garteig wieder einen Sahnetag hatte. Nach einem ausgeglichenen ersten torlosen ersten Drittel kam in sofort nach Beginn der zweiten 20 Minuten Feuer unter das Salzburger Dach. Noch vor der Pause hatte sich der Salzburger Payerl eine Strafe eingehandelt, was aber die Österreicher nicht davon abhielt, durch Altmeister Chad Genoway mit einem Shorthander in Führung zu gehen. In der Folgezeit hatten die Salzburger einige gute Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen und das wurde letztendlich vom besten Ingolstädter Stürmer Andrew Rowe bestraft. Er schnappte sich bei einem Salzburger Angriff die Scheibe, fuhr über die gesamte Eisfläche, täuschte einen Pass an, um dann selbst die Scheibe an Salzburgs Keeper Atte Tolvanen vorbei zum Ausgleich einzuschießen. Nur 140 Sekunden später, wieder fuhren die Red Bulls einen Angriff, spritzten die Ingolstädter dazwischen. Travis St. Denis zog ins Angriffsdrittel, sah den auf der anderen Seite heranstürmenden Andrew Rowe, passte zu ihm und dieser ließ Tolvanen diesmal gar keine Möglichkeit. In den letzten 20 Minuten versuchten die Salzburger alles, nahmen zwei Minuten vor Ende ihren Keeper vom Eis, konnten diese Option aber nicht zum Erfolg ausnutzen. Damit festigten die Panther ihre gute Position im Gesamtranking, stehen jetzt hinter dem finnischen Team von Lukko Rauma auf Rang zwei, während Red Bull Salzburg nach drei Niederlagen in Folge lediglich Rang 22 einnimmt.

Tore: 1:0 (21:09) Chay Genoway (Huber 4-5), 1:1 (36:16) Andrew Rowe, 1:2 (38:38) Andrew Rowe (St. Denis, Bodie)

Die weiteren Spiele:

Dynamo Pardubice – Stavanger Oilers 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Tore: 1:0 (06:30) Tomas Hyka (Ceresnak, Paulovic 5-4), 2:0 (17:16) David Cienciala (Hyka, Ceresnak), 3:0 (27:04) Robert Kousal (Zohorna 5-4), 4:0 (32:29) Jan Mandat (Zohorna, Kostalek), 4:1 (33:13) Sondre Bjerke (Karlsen, Bryhnisveen), 5:1 (59:21) Tomas Zeman (Rakos)

Skelleftea AIK – HC Rouen 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Tor: 0:1 (09:53) Francis Perron

HC Innsbruck – Belfast Giants 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Tore: 1:0 (38:13) Gordon Green (Shaw, Lattner), 1:1 (43:31) Matt McLeod (Curti 3-5), 2:1 (47:41) Corey Mackin (Green, Halbert 5-4)

Servette Genf – HC Bozen Foxes 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Tore: 1:0 (05:37) Marc-Antoine Pouliot (Maurer, Vatanen), 2:0 (17:01) Marco Miranda (Winnik, LeCoultre), 3:0 (25:37) Josh Jooris (Cavalleri, Jacquemet), 4:0 (27:10) Teemu Hartikainen (Manninen, LeCoultre), 4:1 (43:47) Connor Ford (Lessio, Thomas), 5:1 (44:23) Vincent Praplan (Hartikainen, Vatanen), 6:1 (48:36) Marc-Antoine Pouliot (Richard, Manninen 5-4)

Rapperswil-Jona Lakers – Lukko Rauma 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Tore: 0:1 (05:50) Sebastian Repo (Reunanen, Kainulainen), 0:2 (13:11) Gabriel Fontaine (Krannila, Tieksola), 0:3 (15:34) Jami Krannila (Fontaine, Abt), 0:4 (24:27) Harri Kainulainen (Stenqvist, Suni), 1:4 (56:20) Maxim Noreau (Wetter, Rask), 1:5 (57:23) Tarmo Reunanen (Ikonen 4-6), 2:5 (58:35) Victor Rask (Schroeder, Aebischer)