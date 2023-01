Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Es zahlte sich aus, Heimrecht im Hinspiel der Halbfinalpartien der Champions Hockey League zu haben. Tappara Tampere nutzten den Heimvorteil im Duell gegen den EV Zug für sich. Frölunda trennte sich im innerschwedischen Duell mit Luleå HF unentschieden. Die Entscheidung fällt im Rückspiel.

Frölunda HC – Luleå HF 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)



Der Start begann mit Chancen auf beiden Seiten, doch es brauchte ein schönes Solo, um das erste Mal die Torsirene erklingen zu lassen. Andreas Borgman nahm Geschwindigkeit auf, zog an sämtlichen Verteidigern vorbei und schlenzte den Puck mit der Rückhand aus fast unmöglichem Winkel zum 1:0 ins Tor. Beide Teams drängten auf das zweite Tor, es sollte jedoch nicht mehr vor der ersten Pause fallen.

Der Mittelabschnitt begann mit Unkonzentriertheiten und Strafen auf Seiten der Gastgeber. Die erste Überzahlsituation blieb noch ungenutzt. Im zweiten Powerplay der Gäste jubelten sie erstmals. Trotz möglicher Torhüterbehinderung und Protesten der Hausherren blieben die Schiedsrichter nach Videobeweis bei ihrer Entscheidung - Ausgleich. Kurz vor der zweiten Pause durften die Gäste aus dem hohen Norden gar ein weiteres Mal jubeln. Einen schnellen Angriff vollendete Joonas Rask mit einem satten Schuss und drehte dadurch die Partie. Mit Ablauf des zweiten Drittels kratzte Luleå die Scheibe von der eigenen Torlinie. Frölunda und die Heimfans bejubelten einen vermeintlichen Treffer, doch der Puck überquerte die Linie nicht in vollem Umfang. Das erklärten die Schiedsrichter nach Sichtung des Videomaterials und blieben auch diesmal bei ihrer Entscheidung. Somit ging es mit einem knappen Vorsprung der Gäste in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt drängte Frölunda unermüdlich auf den Ausgleich, ließ jedoch zunächst sämtliche Chancen ungenutzt. Es schien, als sollte das nordschwedische Bollwerk halten. Luleå hielt den Angriffen stand – bis kurz vor Schluss. Dann ließ Max Friberg die Halle beben. Der lang ersehnte Ausgleich der Hausherren fiel doch noch.

Mit diesem 2:2 geht es nun für beide Teams kommende Woche um den Finaleinzug. Der Sieger des Rückspiels zieht ins Finale ein.

Tore: 1:0 (07:49) Andreas Borgman (Mursak), 1:1 (26:22) Brendan Shinnimin (Tyrväinen, Connolly), 1:2 (35:16) Joonas Rask (Nikupeteri, Berglund), 2:2 (57:16) Max Friberg (Borgman, Grönlund).

Tappara Tampere – EV Zug 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Unter den diesjährigen Halbfinalisten finden sich auch zwei Mannschaften, die bereits in ihren heimischen Ligen seit Jahren eine große Rolle spielen. Doch auch in der CHL sind beide Mannschaften souverän ins Halbfinale marschiert. Und beide wollen weiter. Als Favorit ging der letztjährige Finalist Tappara Tampere als Gastgeber ins Spiel.

Und so begannen die Finnen auch. Es dauerte ganze 72 Sekunden, bis die Sirene erklang. Mikael Seppälä zog ab und ließ die Arena beben. Trotz einiger Überzahlsituationen auf beiden Seiten ging es mit dem knappen Vorsprung in die erste Pause. Das Mitteldrittel begann ebenfalls mit einigen Strafen auf beiden Seiten, doch diesmal machten es die Gäste besser. Niko Ojamäki war nach schönem Zuspiel zur Stelle und zog ab – 2:0. Weitere Überzahlsituationen auf Seiten der Finnen und der Schweizer blieben ungenutzt. Vielmehr sollte im Schlussabschnitt nicht passieren. Souverän siegten die Gastgeber vor 5.516 Fans im finnischen Tampere mit 2:0 und stehen somit mit einem Bein erneut im Finale.

Tore: 1:0 (01:12) Mikael Seppälä (Puhakka, Davidsson), 2:0 (32:20) Niko Ojamäki (Lehterä, Kemiläinen).

In der kommenden Woche, am 17. Januar, finden die jeweiligen Rückspiele statt. Beide Ergebnisse werden addiert und ergeben so die Finalteilnehmer.