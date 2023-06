Spielpläne, Liveticker und Tabellen in der App

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Champions Hockey League startet am 31. August in die neue Saison. Ab sofort könnt ihr den Spielplan für die CHL-Saison 2023/2024 auf der Hockeyweb-Website sowie in der App einsehen. Ebenso stehen euch Liveticker für alle Spiele und die aktuelle Tabelle zur Verfügung.

Die Hockeyweb-App hält dich über die Ergebnisse aller relevanten Eishockey-Ligen auf dem Laufenden. Pünktlich zum Start der neuen Saison findest du hier die Spielpläne der SHL, der tschechischen Extraliga und Chance liga, der finnischen SM-liiga und der U20 WM. Für jede der Ligen ist ein Liveticker in der App verfügbar, so dass du durch das Einschalten der Push-Benachrichtigungen keine Tore und Neuigkeiten mehr verpasst. Worauf wartest du noch? Lade dir die kostenlose App jetzt herunter!