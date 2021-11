Lesedauer: ca. 1 Minute

​Frankreich gewinnt gegen Österreich, oder anders: Die Rouen Dragons schlagen im Achtelfinalhinspiel der Champions Hockey League den EC Red Bull Salzburg.

Rouen Dragons – EC Red Bull Salzburg 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Am heutigen Mittwoch stand nur eine Partie auf dem Programm. Im letzten Spiel der Hinrunde des Achtelfinales standen sich die Rouen Dragons und der EC Red Bull Salzburg gegenüber. Beide Teams waren defensiv sehr stabil. Die ersten Minuten gingen an die Red Bulls. Sie traten extrem druckvoll auf, doch die Franzosen ließen sich davon nicht beeindrucken. Torlos, aber gerecht ging es in die erste Pause. Im zweiten Drittel hatten die Franzosen die besseren Chancen und gingen so auch verdient in Führung, trotz eines ausgeglichenen Schussverhältnisses von 16:14 für die Österreicher. Im Schlussabschnitt versuchten die Red Bulls alles, um zum Ausgleich zu kommen, scheiterten jedoch lange am französischen Bollwerk. Die Dragons waren cleverer. Erst erhöhte Roland Vigners auf 2:0, bevor er einen Aufbaufehler nutzte und die gesamte Salzburger Abwehr zum 3:0 austanzte.

Tore: 1:0 (36:58) David Gilber, 2:0 (52:18) Roland Vigners (Dorion), 3:0 (55:42) Roland Vigners.

Kommende Woche stehen die Rückspiele an. Die Ergebnisse beider Partien werden addiert. Am Dienstagabend treten die die Adler Mannheim zum Rückspiel in Göteborg an. Am Mittwoch empfängt der EHC Red Bull München den HC Fribourg-Gottéron.