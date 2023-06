Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Champions Hockey League geht mit einigen Veränderungen in die neue Saison. So wurde das Teilnehmerfeld von 32 auf 24 Mannschaften reduziert. Offiziell wurde dies mit einer Verbesserung der Spielqualität begründet.

Außerdem treffen die Mannschaften nicht mehr wie bisher in Vorrundengruppen aufeinander, sondern spielen in sechs Spielen gegen sechs verschiedene Teams. Es gibt gegen jeden Gegner jeweils nur ein Spiel. Die Punktewertung (drei Punkte für den Sieger usw.) bleibt bestehen und am Ende der Vorrunde wird in einer Gesamttabelle das Ergebnis errechnet. Daraus ergibt sich dann die zweite Runde, so dass die ersten 16 Mannschaften die zweite Runde erreichen, die letzten acht sind ausgeschieden.



Die Vorrunde wird für die drei teilnehmenden deutschen Mannschaften wie folgt verlaufen:

Adler Mannheim

Die Adler treffen bereits zum CHL-Auftakt am 31. August (19.30 Uhr) in Mannheim auf den ICEHL-Vizemeister HC Bozen und vier Tage später, am 3. September, ebenfalls in Mannheim um 16.30 Uhr auf den ICEHL-Meister Red Bull Salzburg. Danach folgt eine Finnland-Reise mit zwei Spielen. Am 7. September (17.30 Uhr) gastieren die Adler beim Meister Tappara Tampere, am 10. September um 15 Uhr bei Lukko Rauma. Das Vorrundenende wird für die Adler zuhause gegen den HC Rouen (11. Oktober, 19.30 Uhr) eingeläutet und es folgt noch eine Begegnung beim slowakischen Vertreter HC Kosice am 18. Oktober um 18.30 Uhr.

ERC Ingolstadt

Auf den ersten Blick erscheint die Vorrundensituation der Ingolstädter schlechter zu sein als die der Adler. Am 31. August beginnt das CHL-Abenteuer für den ERCI mit einem Auswärtsspiel um 20 Uhr beim HC Rouen. Die Heimpremiere findet nur zwei Tage später statt und zu Gast in der Saturn-Arena ist einer der Topfavoriten, der schwedische Teilnehmer Färjestads BK Karlstad. Danach folgen für die Ingolstädter zwei weitere Auswärtsbegegnungen. Am 7. September (20.20 Uhr) gastieren sie beim österreichischen Verein Red Bull Salzburg, am 9. September beim tschechischen Vertreter HC Pardubice. Zum Vorrundenende kommen zwei weitere Kracher nach Ingolstadt. Am 10. Oktober (19.30 Uhr) gibt der schwedische Vertreter Växjö Lakers seine Visitenkarte ab und am 17. Oktober (19.30 Uhr) folgt das zweite tschechische Team, der HC Vitkovice Ridera.

EHC Red Bull München

Der Deutsche Meister beginnt seine CHL-Mission mit zwei Auswärtsspielen. Am 1. September (18.30 Uhr) spielt man in Ostrau gegen Vitkovice Ridera, am 3. September (15 Uhr) bei Ocelari Trinec. Die Heimpremiere gibt es am 8. September (19.30 Uhr) gegen die Slowaken vom HC Kosice und es folgt zwei Tage später am 10. September (16.30 Uhr) die Begegnung, auf Grund der Entfernung von nur 136 Kilometern praktisch ein Lokalderby, gegen den österreichischen Vertreter HC Innsbruck. Im Gegensatz zu den anderen deutschen Mitstreitern haben die Münchner drei Heimspiele in Serie zu absolvieren und so findet am 10. Oktober (19.30 Uhr) Spiel fünf gegen das finnische Topteam Lukko Rauma ebenfalls in München in der Olympia-Eishalle statt. Zum Vorrundenende geht es für die Münchner am 17. Oktober zum schwedischen Topklub Färjestads BK Karlstad.