Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Samstag fanden in der Champions Hockey League nur zwei Spiele in der Gruppe G statt. Überraschend deutlich setzte sich der Klagenfurter AC in Rouen durch und braucht für den Gruppengewinn aus den letzten beiden Spielen nur noch zwei Punkte.

Überraschend auch der Sieg von Rungsted gegen Donezk, so dass die letzten beiden Punktspieltage noch viel Spannung versprechen.

Rouen Dragons – Klagenfurter AC 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Tore: 0:1 (13.) Lukas Haudum (Brugisser), 0:2 (42.) Matt Fraser, 0:3 (46.) Rok Ticar (Ganahl, Petersen), 0:4 (54.) Matt Fraser (Koch).

Rungsted Seier Capital – HK Donbass Donezk 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) n.V.

Tore: 1:0 (1.) Frederik Bjerrum (Rosenthal, Möller), 2:0 (30.) Andre Pison (Andersson, Jensen), 2:1 (34.) Pavel Medvedew (Lyalka), 3:1 (42.) Tim Daly (Rosenthal, Gustafsson), 3:2 (45.) Alexander Peresunko (Morozow, Biryukow), 3:3 (47.) Nikita Zhuldikow (Sigaryow), 4:3 (61.) Hampus Gustafsson.