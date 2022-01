Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der EHC Red Bull München bekommt nun doch noch eine Chance, das Finale in der Champions Hockey League zu erreichen. Die CHL hat das Halbfinale zwischen Tappara Tampere und den Münchnern neu angesetzt, aber auf ein Einzelspiel reduziert: Nun stehen sich beide Teams am Dienstag, 25. Januar, in Tampere gegenüber.

Zuvor waren sowohl das Hin- als auch das Rückspiel abgesagt worden, weil sich die Red Bulls in vom zuständigen Münchner Gesundheitsreferat angeordneter Quarantäne befanden.



Die Neuansetzung hat auch Einfluss auf die DEL: So wurde die für den 24. Januar geplante Partie zwischen München und den Eisbärne Berlin auf Dienstag, 8. März, um 19.30 Uhr verlegt.

Im parallelen Halbfinale hatte sich Rögle BK im innerschwedischen Duell in Hin- und Rückspiel gegen Titelverteidiger Frölunda HC durchgesetzt. Das Finale ist inzwischen auch terminiert und findet am Dienstag, 1. März, bei Gastgeber Rögle in Ängelholm statt.