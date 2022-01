Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Am Dienstag hätten die beiden Halbfinal-Hinspiele in der Champions Hockey League stattfinden sollen – doch nur eine Partie ging tatsächlich über die Bühne.

Das Spiel des EHC Red Bull München wurde am Nachmittag kurzfristig abgesagt. Grund sind vermehrt aufgetretene Coronafälle im Team der Red Bulls. Dennoch fand am heutigen Dienstag das zweite Halbfinale statt. Im innerschwedischen Duell war der aktuelle Champion, der Frölunda HC aus Göteborg beim erstmals unter den letzten Vier stehenden Rögle BK zu Gast. Und es sollte ein ansehnliches Spiel werden.

Rögle BK – Frölunda HC 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Am 28. Dezember 2020, also vor über einem Jahr, gewann Frölunda das letzte Mal gegen den Rögle BK. In dieser Zeit trafen beide Teams neun Mal und unter anderem bereits in einem weiteren Halbfinale aufeinander, dem der schwedischen Liga. Damals ging die Serie klar mit 4:0 an Rögle. Doch Frölunda ist eine Macht in der CHL. Das konnte der aktuelle CHL-Champion nicht nur in der vergangenen Spielzeit beweisen. Auch deutsche Teams wie die Adler Mannheim in dieser Saison oder der mögliche Finalgegner, der EHC Red Bull München, durften das bereits erfahren. Entsprechend wollen beide Teams gewinnen, um sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der kommenden Woche zu schaffen. Rögle will den Rekordsieger vom Thron stoßen und erneut eine Halbfinalserie gegen Frölunda gewinnen. Frölunda will selbstverständlich den Titel einmal mehr verteidigen, auch wenn die CHL nicht die Aufmerksamkeit in Schweden erlangt wie die heimische Liga.

Und so gestaltete sich auch die Partie zwischen den beiden schwedischen Mannschaften. Der viermalige CHL-Champion Frölunda eröffnete kurz vor der ersten Sirene den Torreigen. Nach einem offensiv ansehnlichen ersten Drittel gingen sie mit einer knappen Führung in die erste Pause. Das Mitteldrittel ging an die Hausherren aus Ängelholm. Rögle drehte die Partie zu seinen Gunsten. Und es sollte weiter ein sehr offensives Spiel werden. Zunächst sahen die 1995 Zuschauer, wie Rögle BK davon zu flitzen schien. Erst erhöhte Ted Brithen, ehe Leon Bristedt gar auf 4:1 stellte. Doch Frölunda gab sich noch nicht auf. Niklas Lasu und Ryan Lasch verkürzten auf 3:4 aus ihrer Sicht. Es sollte nicht reichen. Ted Brithen setzte mit seinem dritten Treffer des Abends den Schlusspunkt in einem furiosen Schlussabschnitt. Somit steht Frölunda mit dem Rücken zur Wand und Rögle BK kann weiterhin vom Finale träumen.

Tore: 1:0 (18:38) Johan Sundström (Lundqvist, Carlsson), 1:1 (30:32) Ted Brithen (Stal Lyrenäs, Larsson), 2:1 (34:18) Samuel Johannesson (Sjögren, Jonsson), 3:1 (41:27) Ted Brithen (Stal Lyrenas), 4:1 (45:04) Leon Bristedt, 4:2 (46:29) Niklas Lasu (Lasch, Roselli-Olsen), 4:3 (48:41) Ryan Lasch (Johan Sundström), 5:3 (49:47) Ted Brithen (Everberg, Bristedt).

Kommende Woche steht das Rückspiel der Partie an. Beide Ergebnisse werden addiert. Wie mit der Partie zwischen dem EHC Red Bull München und Tappara Tampere umgegangen wird, wird von der CHL erst noch entschieden.