​Die Auslosung der Vorrunde in der Champions Hockey League wurde wie immer in den letzten Jahren während einer Spielpause bei der Eishockey-Weltmeisterschaft durchgeführt.

Es wird ein schweres Stück Arbeit für die deutschen CHL-Teams. Der Deutsche Meister aus Berlin muss sich auf eigenem Terrain vor allem mit zwei tschechischen Mannschaften auseinandersetzen, auswärts sieht das Programm kaum leichter aus. Vizemeister Bremerhaven muss vor allem zu Hause punkten, denn das Auswärtsprogramm hat es in sich und die Straubing Tigers haben gleich zwei schwere Gegner in eigener Halle und auch die Fahrt in die Schweiz wird alles andere als leicht.



Der Deutsche Meister Eisbären Berlin bekommt es dabei auf eigenem Eis mit den tschechischen Teams Dynamo Pardubice und Sparta Prag sowie dem dänischen Meister SönderjyskE Vojens zu tun. Die Auswärtsfahrten führen die Berliner zum HC Fribourg-Gottéron (Schweiz), den Växjö Lakers (Schweden) und zu Unia Oswiecim (Polen).

Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat es ebenfalls in eigener Halle mit international renommierten Vereinen zu tun. Topteam dabei ist Titelverteidiger Servette Genf. Dazu gesellen sich der HC Lausanne sowie der vielfache französische Meister HC Rouen Dragons. Die Auswärtsfahrten für die Bremerhavener zum Topfavoriten Skelleftea AIK, Sparta Prag und zum dänischen Vertreter nach Vojens.

Der dritte deutsche Club, die Straubing Tigers, empfangen am Pulverturm Skelleftea AIK, Dynamo Pardubice und SönderjyskE Vojens. Die Roadmap für die Niederbayern sieht Fahrten nach Oswiecim und in die Schweiz vor, wo es zu zwei Treffen kommt. Einmal bei den ZSC Lions in Zürich und eines in Fribourg.

Wann genau die einzelnen Paarungen durchgeführt werden, steht noch nicht fest. Beginn der CHL-Saison ist der 5. September, die Vorrunde endet am 16. Oktober. Das Finale ist auf den 18. Februar 2025 datiert.