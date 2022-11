Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem der EHC Red Bull München im Hinspiel mit 1:5 vor heimischer Kulisse untergegangen war, musste im Rückspiel einiges passieren, um das Ausscheiden aus der Champions Hockey League zu verhindern. Als letzter deutscher Vertreter der diesjährigen CHL-Playoffs mussten die Münchner einen Vier-Tore-Rückstand aufholen. Doch auch in der Schweiz verloren die Münchner mit 1:5.

EV Zug – EHC Red Bull München 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)



Die Partie begann überhaupt nicht so, wie es sich die Münchner vorstellten. Bereits nach 49 Sekunden zappelte es hinter Mathias Niederberger im Netz des EHC Red Bull. Den schnellen Konter konnte Niederberger noch abwehren, doch Gregory Hofmann war clever. Von hinter der Torlinie lupfte er die Scheibe an Niederbergers Rücken. Von dort sprang die Scheibe ins Tor. In der zwölften Minute durften dann auch die Münchner das erste und einzige Mal an diesem Abend jubeln. Letztlich war es Ben Street, dessen Nachfassen vor dem Tor schließlich Leonardo Genoni im Zuger Tor überwand.

Das Mitteldrittel drängte München auf die Führung als ausgerechnet ein Puckverlust im eigenen Drittel für die Abwärtsspirale sorgte. Die Chance ließ sich Dario Allenspach nicht nehmen – 2:1. Wenige Minuten später erhöhte Fabrice Herzog auf 3:1. Als München auch noch eine große Strafe aufgebrummt bekam, war die Partie quasi schon gelaufen. Im anschließenden Powerplay erhöhte Zug auf 4:1. Mathias Niederberger verhinderte einen höheren Rückstand.

Der Schlussabschnitt begann mit Chancen auf beiden Seiten. In Unterzahl hätten die Münchner verkürzen können, doch es klingelte wieder im Kasten der Münchner. Im Powerplay erhöhte Yannick Zehnder auf 5:1. Auch der EHC Red Bull München kam zu einigen Chancen, die jedoch alle bei Genoni endeten. Die Schlussminuten blieben torlos, obwohl der EVZ weiter drückte. Das Spiel war ohnehin bereits entschieden, doch Mathias Niederberger verhindere dennoch Schlimmeres. Für den EHC Red Bull München endet die diesjährige CHL-Reise im Achtelfinale. Der EV Zug trifft nach zwei 5:1-Siegen im Viertelfinale auf den Mountfield aus Hradec Kralove.

Tore: 1:0 (00:49) Gregory Hofmann, 1:1 (11:56) Ben Smith, 2:1 (23:50) Draio Allenspach, 3:1 (29:54) Fabrice Herzog, 4:1 (33:05) Samuel Kreis, 5:1 (46:02) Yannick Zehnder.

Gesamtergebnis: 10:2