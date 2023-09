Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Noch nie hat ein deutsches Team in der Champions Hockey League in Finnland mit sechs Toren Differenz und dann auch noch zu null gewonnen. Doch die Adler Mannheim setzten sich mit 6:0 bei Lukko Rauma durch.

Der bisherige Rekordhalter waren der ERC Ingolstadt mit einem 3:1 in Rauma am 10. September 2016 und der EHC Red Bull München mit einem 4:2 bei IFK Helsinki am 3. September 2017.Damit verbesserten sich die Adler im Gesamtranking auf Platz drei hinter Växjö und Ilves Tampere. Red Bull München nahm die Innsbrucker mit 9:2 auseinander.



Lukko Rauma – Adler Mannheim 0:6 (0:3, 0:0, 0:3)

Nach dieser Machtdemonstration sollten die Mannheimer für die in einer Woche beginnende DEL-Saison gerüstet sein. Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits nach 23 Sekunden lag der Puck im Netz von Lukko, nachdem Kris Bennett vor dem Tor Hartnäckigkeit zeigte und dies belohnt wurde. Überraschend fahrlässig die Abwehr von Lukko Rauma zehn Minuten später. Vey konnte den direkt vor Raumas Keeper Harvey stehenden Daniel Fischbuch erreichen und der hatte keine Probleme mit dem Torschuss. Leichte Ähnlichkeit mit dem ersten Mannheimer Tor hatte auch das dritte. Plachta schoss und Linden Vey stocherte die Scheibe, nur halbwegs bedrängt von Raumas Abwehrspieler Reunanen, in die Maschen. Im Mitteldrittel zog sich Mannheim zurück, sicherte das eigene Tor und die Führung, so dass das Drittel torlos blieb. Ein Doppelschlag in der 43. und 44. Spielminute durch Stefan Loibl und Korbinian Holzer brachte die Adler endgültig auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte David Wolf mit einem sehenswerten Alleingang zum 6:0-Endstand.

Tore: 0:1 (00:23) Kris Bennett (Loibl, Reul), 0:2 (12:46) Daniel Fischbuch (Vey, Plachta), 0:3 (17:19) Linden Vey (Plachta, Murray), 0:4 (43:24) Stefan Loibl (Kühnhackl, Bennett), 0:5 (44:15) Korbinian Holzer (Murray, Wolf), 0:6 (53:32) David Wolf

EHC Red Bull München – HC Innsbruck 9:2 (3:1, 3:1, 3:0)

Das Beste für die Innsbrucker Haie war wohl am Ende die kurze Rückfahrt. Auf den anstehenden 160 Kilometern konnten die Österreicher darüber sinnieren, was alles schieflief. 43:17 Torschüsse spiegeln ein 9:2 nur unzureichend wider und dazu konnten sich die Münchner Gastgeber über ein funktionierendes Powerplay mit vier Toren freuen, während die Innsbrucker wohl das Penaltykilling noch einmal gesondert üben müssen. Damit überholen die Münchner in der aktuellen Tabelle wieder ihren Mannheimer Widersacher, nehmen jetzt Rang drei ein, während Innsbruck mit Platz 15, einen Punkt vor Rapperswil liegt.

Tore: 1:0 (04:37) Konrad Abeltshauser (Blum, Kastner), 1:1 (05:55) Lukas Bär, 2:1 (08:27) Ben Smith (Kastner, Blum 5-4), 3:1 (16:29) Trevor Parks (Blum, Bittner), 4:1 (23:17) Austin Ortega (Krämmer), 5:1 (24:31) Andrew MacWilliam (Kastner), 5:2 (28:57) Corey Mackin (Ulmer), 6:2 (29:52) Ben Smith (5-4), 7:2 (43:06) Ben Smith (Ortega, Kastner 5-4), 8:2 (52:49) Austin Ortega (Smith 5-4), 9:2 (56:08) Trevor Parks (Blum)

Färjestads BK Karlstad – Aalborg Pirates 8:0 (4:0, 0:0, 4:0)

Tore: 1:0 (04:27) Henrik Björklund (Tornberg, Nilsson), 2:0 (05:08) David Tomasek (Nygren), 3:0 (08:44) Marcus Westfält (Forsell), 4:0 (16:51) Michael Lindqvist (Nygard), 5:0 (44:11) David Tomasek (Dahlström, Tornberg), 6:0 (48:13) Joel Kellman (Björklund 4-5), 7:0 (48:46) Oscar Lawner (Ejdsell, Dahlström), 8:0 (54:50) Oscar Lawner (Ejdsell, Nygren)

Pelicans Lahti – Ocelari Trinec 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Tore: 0:1 (22:27) Daniel Vozelinek (4-5), 0:2 (28:14) Marko Dano (Hudacak, Nestrasil), 0:3 (36:18) Kamil Walega, 1:3 (59:46) Leevi Tukiainen (6-5)

Ilves Tampere – Vitkovice Ridera Ostrava 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0) n.P.

Tore: 0:1 (04:15) Marek Kalus (Krieger, Lakatos 5-4), 0:2 (13:27) Matej Prcik (Kalus, Claireaux), 1:2 (35:33) Les Lancaster (Stransky, Kodytek 5-3), 2:2 (36:57) Jani Nyman (Jurmo, Könönen), 3:2 (65:00) Les Lancaster (PEN)

Växjö Lakers HC – EHC Biel 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 (09:02) Robert Rosen (Kossila, Östlund 5-4), 2:0 (14:01) Manuel Agren (Kossila, Cooper), 3:0 (22:41) Martin Lundberg (McLaughlin, Rieder), 4:0 (58:19) Kalle Kossila (Sylvegard)

SC Rapperswil-Jona Lakers – HC Kosice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Tore: 1:0 (12:47) Gian-Marco Wetter (Moy), 1:1 (21:53) Chase Berger (Rogon), 2:1 (22:30) Jeremy Wick (Cajka, Capaul), 3.1 (37:33) Victor Rask (Wetter), 4:1 (47:14) Jordan Schroeder (Jensen), 4:2 (49:04) Joona Jäskeläinen (Pollock, Zech), 5:2 (57:21) Yannick-Lennart Albrecht (ENG)