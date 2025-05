Lesedauer: ca. 3 Minuten

Das Aufgebot der deutschen Männer-Nationalmannschaft für die abschließende Phase der Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 in Dänemark und Schweden steht fest.

Bundestrainer Harold Kreis hat insgesamt 26 Spieler nominiert, die am Mittwochnachmittag in Düsseldorf eintreffen werden. Im PSD Bank Dome findet das abschließende Länderspiel der WM-Vorbereitung statt. Am Sonntag, 4. Mai, kommt es zum Aufeinandertreffen mit den USA. Spielbeginn ist um 17 Uhr (live und kostenlos auf Magenta-Sport).

Bundestrainer Harold Kreis hat drei Torhüter, neun Verteidiger und 14 Stürmer nominiert. In Phase vier stoßen vom DEL-Meister Eisbären Berlin Verteidiger Korbinian Geibel, Eric Mik, Jonas Müller sowie die Stürmer Marcel Noebels, Leonhard Pföderl, Frederik Tiffels und Manuel Wiederer zum DEB-Kader. Die Berliner Spieler treffen aufgrund der Meisterfeier am Donnerstagabend in Düsseldorf ein – genauso wie Maksymilian Szuber (Tuscon Roadrunners/AHL), der direkt aus Nordamerika anreist. Mit Dominik Kahun (Lausanne HC/SUI) und Justin Schütz (Kölner Haie) ergänzen zwei Spieler das Team, die bis ins Playoff-Finale gekommen sind. Wie geplant stehen auch Lukas Reichel (Chicago Blackhawks/NHL) und Moritz Seider (Detroit Red Wings/NHL) ab sofort im Aufgebot.

Den Coaching Staff für Phase vier und die WM 2025 bilden neben Bundestrainer Harold Kreis und DEB-Assistenztrainer Alexander Sulzer: Serge Aubin (Eisbären Berlin, Assistenztrainer), Rob Leask (Straubing Tigers, Assistenztrainer), Ilpo Kauhanen (ERC Ingolstadt, Torwarttrainer), Adam Mitchell (Video-Coach) und Hendrik Kolbert (Schwenninger Wild Wings, Athletiktrainer).

Am kommenden Montag tritt die Nationalmannschaft die Reise in den WM-Spielort Herning an. Am Dienstag steht die erste Eiseinheit vor dem WM-Start auf dem Programm (15.30 bis 17 Uhr, Practice Arena). Am Samstag, 10. Mai, startet die deutsche Mannschaft mit dem Spiel gegen Ungarn in das WM-Turnier (16.20 Uhr). Einen Tag später geht es gegen Kasachstan (16.20 Uhr).

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben wie erwartet nochmal einen größeren Umbruch im Kader, dabei haben wir auch die Erkenntnisse aus den ersten drei Vorbereitungsphasen mitgenommen. Zudem sind manche Spieler nach dem Playoff-Finale angeschlagen wie Moritz Müller oder Kai Wissmann. Wir sind überzeugt, eine starke Gruppe zusammen zu haben, mit der wir in die abschließende Vorbereitungsphase gehen. Für uns ist wichtig, weiter als Einheit zusammenzuwachsen und vor allem unser Spiel und unser System zu verinnerlichen. Insofern ist das Länderspiel gegen die USA eine wichtige Standortbestimmung wenige Tage vor dem WM-Start. Ganz ausdrücklich wollen wir uns in diesem Zuge bei den Spielern bedanken, die sich in den vergangenen Vorbereitungsphasen voll für das Team eingesetzt haben und nun nicht mehr dabei sind.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Nach drei Wochen WM-Vorbereitung freuen wir uns, dass wir nun an dem Punkt sind, uns gemeinsam mit Spielern und Staff-Mitgliedern auf unsere Abreise nach Dänemark vorzubereiten. Düsseldorf bietet mit dem PSD Bank Dome die optimalen Bedingungen und einen großartigen Rahmen für beide Teams, zumal wir eine stimmungsvolle Arena am Sonntag im Spiel gegen eine Top-Nation wie die USA erwarten. Wir freuen uns in diesem Zuge, dass unser Coaching Staff für die WM jetzt zusammenkommt, um in der abschließenden Phase gemeinsam an den Details mit der Mannschaft und dem Staff zu arbeiten und uns auf die gemeinsamen Wochen bei der WM einzustimmen.“

Der Kader:

Torhüter: Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Mathias Niederberger (EHC Red Bull München), Arno Tiefensee (Adler Mannheim).

Verteidiger: Korbinian Geibel, Eric Mik, Jonas Müller (alle Eisbären Berlin), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt), Lukas Kälble (Adler Mannheim), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Philipp Sinn (EC Red Bull Salzburg), Maksymilian Szuber (Tuscon Roadrunners).

Stürmer: Marcel Noebels, Leonhard Pföderl, Frederik Tiffels, Manuel Wiedeer (alle Eisbären Berlin), Yasin Ehliz, Patrick Hager, Maximilian Kastner (alle EHC Red Bull München), Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Dominik Kahun (Lausanne HC), Marc Michaelis (Adler Mannheim), Lukas Reichel (Chicago Blackhawks), Joshua Samanski (Straubing Tigers), Justin Schütz (Kölner Haie), Wojciech Stachowiak (ERC Ingolstadt).



