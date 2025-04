Männer-Nationalmannschaft feiert Erfolg in Zell am See

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft hat den ersten von zwei Vergleichen gegen Österreich gewonnen. Vor 2.556 Zuschauern in Zell am See war die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis mit 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) erfolgreich. Torschützen für den DEB waren Fabio Wagner (28.), Marc Michaelis (29., PP) und Wojciech Stachowiak (57.).

Im Tor startete Arno Tiefensee. Bis auf Yasin Ehliz, der noch geschont wurde, kamen alle Feldspieler der DEB-Auswahl zum Einsatz. Verteidiger Phillip Sinn feierte dabei sein Debüt bei der Nationalmannschaft. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte ein Doppelschlag von Wagner und Michaelis das DEB-Team im zweiten Abschnitt mit 2:0 in Führung. Österreich verkürzte kurz vor der zweiten Pause und glich im Schlussdrittel durch ein Überzahltor aus. Doch Wojciech Stachowiak sicherte Deutschland mit seinem Treffer in der 57. Minute den knappen Sieg.

Bereits nach dem Spiel hat das deutsche Team die Rückreise nach Deutschland angetreten. Am Freitag findet die nächste Eiseinheit in Rosenheim statt. Das öffentliche Training der Nationalmannschaft, zu der alle Eishockeyfans und Interessierten herzlich eingeladen sind, läuft von 14 bis 15.30 Uhr in der ROFA-Arena. Am Samstag kommt es dann zum Rückspiel gegen Österreich. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Mannschaft hat unseres Erachtens ein stabiles Spiel abgeliefert, was das Schussverhältnis und die Anzahl der Torchancen wiedergibt. Die Österreicher haben an sich auch ein ordentliches Spiel gemacht. Wir wussten, dass sie physisch intensiv agieren werden und sie haben dann zweimal in Überzahl getroffen. Im Schlussdrittel haben wir insgesamt defensiv sehr konzentriert agiert und dann aus unserer Sicht verdient noch den Siegtreffer erzielt. Damit haben wir uns für den Einsatz heute belohnt.“

Debütant und Verteidiger Phillip Sinn: „Es hat einfach Megaspaß gemacht, ich glaube ein besseres Debüt kann man gar nicht haben. Insbesondere, dass ich gegen viele meiner Kollegen aus Österreich spielen konnte, war natürlich etwas ganz Besonderes. Die Atmosphäre in in der Kabine ist großartig, meine Teamkameraden haben es mir einfach gemacht, hier anzukommen und ein Teil der Nationalmannschaft zu sein.“

Verteidiger Fabio Wagner: „Wir haben uns von Drittel zu Drittel gesteigert und insbesondere im zweiten Abschnitt guten Druck auf das Tor der Österreicher ausgeübt. Auch unser Powerplay hat insgesamt gut funktioniert. Wir haben am Ende dann noch einen wichtigen Treffer erzielt und damit einen Weg gefunden, das Spiel für uns zu entscheiden. Insgesamt war es also ein solider Auftritt von uns, wohlwissend, dass wir natürlich noch Luft nach oben haben.“