​Das Top Team Peking bestreitet am 6. und 7. Februar 2020 jeweils ein Länderspiel gegen die Schweiz. Die DEB-Auswahl trifft zunächst am Donnerstag ab 20.15 Uhr im Sportzentrum Herisau auf die Eidgenossen. Am Freitag folgt ab 20.15 Uhr in der Eisbahn Kleinholz in Olten das zweite Duell mit der Schweizer Auswahl.

Bundestrainer Toni Söderholm nominierte für die beiden Begegnungen zwei Torhüter, acht Verteidiger und zwölf Angreifer. Die Mannschaft trifft sich zunächst am 4. Februar in Füssen, ehe am 5. Februar die Abreise in die Schweiz folgt. Die Spiele gegen die Eidgenossen werden kostenfrei und ohne Anmeldung auf MagentaSport übertragen.

Bundestrainer Toni Söderholm: „Wir haben bereits im vergangenen Jahr zwei sehr gute Spiele mit dem Top Team Peking gegen die Schweiz absolviert. Nun sind neue Spieler aus unterschiedlichen Jahrgängen hinzugekommen, die unter anderem auch schon bei der U20-Nationalmannschaft zum Einsatz kamen. Alle Akteure sind somit schon längere Zeit in unserem System und haben sich in ihren Vereinen weiterentwickelt. Sie können nun weiter Erfahrung im Trikot der Nationalmannschaft sammeln und sich für die WM-Vorbereitung und die Weltmeisterschaft empfehlen.“

Der Kader:

Torhüter: Daniel Fießinger (EHC Red Bull München), Mirko Pantkowski (Heilbronner Falken/Adler Mannheim).

Verteidiger: Erik Buschmann (Iserlohn Roosters), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta), Leon Hüttl (Löwne Frankfurt), Johannes Huß (Düsseldorfer EG), John Rogl (Augsburger Panther), Simon Schütz (ERC Ingolstadt), Colin Ugbekile (Kölner Haie), Kai Wissmann (Eisbären Berlin).

Stürmer: Tim Brunnhuber (Straubing Tigers), Maximilian Daubner (EHC Red Bull München), Lucas Dumont (Kölner Haie), Andreas Eder (Thoma Sabo Ice Tigers), Charlie Jahnke (Düsseldorfer EG), Maximilian Kammerer (Düsseldorfer EG), Jakob Mayenschein (Augsburger Panther), Leon Niederberger (Düsseldorfer EG), Samuel Soramies (Adler Mannheim), Marco Sternheimer (Augsburger Panther), Sebastian Streu (Eisbären Berlin), Tim Wohlgemuth (ERC Ingolstadt).