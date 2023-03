Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Knapp 300 Augenzeugen sahen ein hochklassiges Skaterhockey-Bundesligaspiel mit vielen Chancen für beide Teams. Am Ende waren die Gäste effektiver im Abschluss. So unterlagen die Crash Eagles Kaarst dem Crefelder SC mit 5:6 (3:3, 1:0, 1:3).

Oliver Derigs traf den Nagel auf den Punkt. „In jeder Sportart, bei der es auf Tore ankommt, kassierts du die Tore, die du vorne nicht machst“, so der Kaarster Goalie. So war es auch in dieser Partie. Kaarst ließ etliche, teilweise einhundertprozentige Torchancen liegen und eröffnete den Gästen so viele Konterchancen. Dies zog sich durch das ganze Spiel und war schlussendlich ausschlaggebend für den Sieg der Gäste, aber der Reihe nach.



Einen Fehler in der Kaarster Defensive nutzten die Gäste zum 0:1 durch Christian Preiß (2.). Tim Dohmen war dann der Torschütze zum Ausgleich in der fünften Minute. Thimo Dietrich gab die Vorlage.

Nur 40 Sekunden später nutzten die Gäste dann einen der erwähnten Konter zum 1:2 (5. Max Zillen). Wieder nur 50 Sekunden später war dann Nico Böckels der Torschütze zum 1:3 (6.). Kaarst nahm eine Auszeit und Trainer Andre Ehlert fand anscheinend die richtigen Worte, denn ein Doppelschlag brachte den Ausgleich. Moritz Otten gelang nach Vorlage von Tim-Niklas Wolff der Anschlusstreffer (10.) und auch für den Ausgleich zeichnete er sich verantwortlich. 12 Sekunden vor der Pausensirene war Otten mit einem feinen Handgelenkschuss erfolgreich (20.).

Im zweiten Drittel erhöhte Kaarst den Druck und Jan Wrede brachte seine Farben zu diesem Zeitpunkt verdient in Führung (26.). Mehr brachten die Adler leider nicht auf die Anzeigetafel, obwohl viele große Möglichkeiten vorhanden waren. Entweder stand der Pfosten im Wege, oder ein starker Aaron Brosch im Kasten der Krefelder.

Im letzten Drittel war es dann Moritz Otten der für die Entscheidung hätte sorgen können. Er scheiterte mit seinem Versuch jedoch an der Kufe von Brosch und so blieb es beim 4:3 aus Kaarster Sicht. So kam es wie es kommen musste. Dustin Diem traf mit einem Distanzschuss zum 4:4 (46.) und holte damit das Momentum auf Krefelder Seite. Drei Minuten später war dann Niklas Kleindienst ebenfalls mit einem Schlagschuss erfolgreich und in der 52. Minute konnte Daniel Schopp einen Konter zum 4:6 vollenden. Trainer Ehlert stellte dann auf zwei Blöcke um und ließ wesentlich offensiver agieren. Tim Niklas-Wolff konnte dann durch seinen Sololauf den 4:5-Anschluss herstellen (58.) und Kaarst riskierte nun alles und zog den Torwart. Leider scheiterte man erneut am Pfosten, bzw. an der starken Krefelder Defensive und so gelang den Gästen ein letztendlich verdienter 5:6 Auswärtssieg. Wie schon in den ersten beiden Partien war die Torchancenverwertung nicht gut genug.

Zu allem Übel muss man diese Saison auf einen Spieler verzichten, der über eine hohe Treffsicherheit verfügt. Lennart Otten wird in diesem Jahr verletzungsbedingt leider nicht für die Crash Eagles zum Schläger greifen.