Am Samstag um 19 Uhr empfangen die Crash Eagles Kaarst die Moskitos Essen im Rahmen der Skaterhockey-Bundesliga. Nur durch das bessere Torverhältnis sind die Moskitos Essen aktuell auf dem Platz an der Sonne und so kommt es am Samstag zum Showdown in der Stadtparkhalle.

Beide Teams feiern ihr 40-jähriges Bestehen und laufen aktuell vorneweg in der Bundesliga. Die Moskitos, mit neuem Coach Philipp Heiler, wollen nach 2019 wieder den Meistertitel in die Ruhrmetropole holen. Das dieses Ziel mehr als realistisch ist, bewiesen die Mücken im bisherigen Saisonverlauf. Die langjährigen Leistungsträger, Fabian Lenz, Dominik Luft, Marvin Frenzel und Sebastian Schneider haben wieder ordentlich Lust am Hockey und drücken den Essenern ihren Stempel auf. Aus der Eishockey-Abteilung werden sicherlich auch einige Spieler der Moskitos vorstellig werden, die dann auf ihren Mannschaftskameraden Lennart Otten treffen, der auf Kaarster Seite aufläuft.

Die Kaarster müssen sich sicher auch nicht verstecken und wollen die weiße Weste verteidigen. Gerade in der Stadtparkhalle können die Adler ihre läuferischen Fähigkeiten bestens entfalten. Da passt es nahezu perfekt, dass der schnellste Adler, Tim-Niklas Wolff, wieder mit an Bord ist. Fehlen wird allerdings Jan Wrede, der Verteidiger weilt im Urlaub.