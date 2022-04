Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Sonntagnachmittag gastierte der Aufsteiger, die Rhein-Main Patriots, in der 1. Skaterhockey Bundesliga beim Crefelder SC. Die Skating Bears setzten sich dabei mit 13:3 durch.

Das Team von Fabian Peelen und Florian Lüttges war nach der vergangenen Woche auf Wiedergutmachung aus. Von Beginn an zeigten die Hausherren ihre offensiven Qualitäten, gingen verdient in Führung und konnten bei einem Gegentreffer zwei weitere eigene Tore erzielen. Die 3:1-Führung nach dem ersten Drittel war mehr als verdient. Im zweiten Spielabschnitt stellten die Bears die Weichen dann bereits auf Sieg. In einer nickligen Partie traf Krefeld sechsmal ins Gästetor und führte nach 40 Minuten 9:1. Zwei Treffer der Assenheimer Gäste bei vier weiteren Krefelder Toren besiegelten den 13:3-Endstand. Der dreifache Torschütze Nick Rabe war von den personell gebeutelten Gästen teilweise überrascht: „Assenheim hat es uns phasenweise zu einfach gemacht, sodass wir heute meist leichtes Spiel hatten.“



Bereits am Sonntag, 10. April, sind die Bears wieder gefordert. Um 16 Uhr kommt das bislang ungeschlagene Team der Bissendorfer Panther in die Horkesgath-Halle.

Tore für Krefeld: Nick Rabe, Daniel Schopp (je 3), Wasja Steinborn, Pascal Mackenstein (je 2), Max Meyer, Dustin Diem, Christian Preiß (je 1).