​Der aktuelle Deutsche Meister im Skaterhockey, die Skating Bears vom Crefelder SC, starten am Sonntagabend in die neue Bundesliga-Spielzeit. Um 19 Uhr empfängt das Team von Coach Fabian Peelen und Neu-Co-Trainer Florian Lüttges in der heimischen Horkesgath die Düsseldorf Rams.

Während die Krefelder in der vergangenen Saison erstmalig in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft gewannen, konnte das Team aus der Landeshauptstadt in der Kurzsaison nur einen Sieg am grünen Tisch erzielen. Die Aufeinandertreffen im Jahr 2021 endeten mit einem Krefelder 15:2-Heim- und 16:5-Auswärtssieg sehr eindeutig. Die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr lassen aber nur wenige Rückschlüsse auf die anstehende Partie zu. Düsseldorf wechselte den Trainer und verzeichnete einige Neuzugänge. Die Coaches Peelen und Lüttges können fast auf die komplette Meistermannschaft zurückgreifen. Einzig Michael Reinberg (aktive Laufbahn beendet) und Sebastian Schmidt (Wechsel zu den Düsseldorf Rams) sind nicht mehr an Bord. Trainer Fabian Peelen erwartet zwar ein offenes Spiel, aber auch einen Sieg; „Unser Anspruch muss es sein – gerade die Heimspiele – zu gewinnen.“