​Im Spitzenspiel der Skaterhockey-Bundesliga feiert der Deutsche Meister Crefelder SC einen 7:6-Erfolg gegen den TV Augsburg.

Die Partie startete ohne Schonfrist für beide Teams und Augsburg erzielte früh im Spiel die Führung. Ein Doppelschlag in der fünften Spielminute brachte den Skating Bears das 2:1, die die Bayern zwar kontern konnten, doch Krefeld konnte bis zur Pause die Führung erzielen. Kein bisschen ruhiger war der zweite Spielabschnitt. Die Gäste glichen abermals aus, erzielten gar das 4:5, doch die Bears konnten durch zwei weitere Treffer erneut eine Führung in die Pause retten. Die Entscheidung im letzten Spielabschnitt fiel 61 Sekunden vor Ende. Nach dem dritten Augsburger Ausgleich des Spiels trafen die Hausherren in Überzahl zum 7:6.



Entsprechend zufrieden zeigte sich auch der dreifache Torschütze Daniel Schopp: „Das Spiel gegen Augsburg war auf Augenhöhe, welches wir aufgrund eines besseren Vier-gegen-vier-Verhaltens gewinnen konnten. Trotz kleiner Fehler und zu vielen Unterzahlsituationen, die Augsburg gut nutzte, konnten wir mit unserem Kampfgeist und guten Offensivverhalten am Ende doch noch überzeugen.“

Tore für Krefeld: Daniel Schopp (3), Jannik Kleindienst (2), Jannik Jost, Max Zillen (je 1).