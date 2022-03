Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Samstagabend mussten die Skating Bears zur zweiten weiten Auswärtstour der laufenden Saison. In der Skaterhockey-Bundesliga gewann der Crefelder SC bei Unitas Berlin mit 17:5.

Zwar schockten die Berliner die Gäste zu Beginn der Partie mit der 1:0-Führung, doch schien dies ein Weckruf für die Krefelder zu sein, die in der selben Minute ausglichen und bis zum Drittelende auf 4:2 erhöhten. Im zweiten Spielabschnitt dann weiterhin ein Spiel fast ausschließlic, auf das Berliner Tor, was zu einer 9.4-Führung der Gäste führte – bei immer kälteren Bedingungen. Die Berliner Spielstätte ist ein überdachter Außenplatz. Auch im letzten Drittel fanden die Berliner nie in ihr Spiel und konnten den Skating Bears somit nicht mehr gefährlich werden. Die Krefelder legten nochmal nach und setzten in der letzten Spielminute mit dem Treffer zum 17:5 den Schlusspunkt. Damit sind die Krefelder weiterhin ungeschlagen. Coach Fabian Peelen war durchweg zufrieden mit der Leistung: „Ich hatte ehrlich gesagt nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren, dafür waren wir einfach spielerisch zu überlegen.“



CSC-Tore: P. Mackenstein (5), M. Zillen (3), D. Diem, N. Kleindienst, M. Meyer (je 2), T. Klein, A. Scheuß, F. Zillen (je 1).