​Ein knapper, aber insgesamt verdienter 3:2-Sieg im Finale gegen die Duisburg Ducks beschert den Schülern der Crash Eagles Kaarst den Gewinn der Deutschen Meisterschaft beim Finalturnier in Rostock.

Nach der langen Anreise am Freitag im eigens im „Adler-Look“ umgestalteten Reisebus in die Hansestadt Rostock ging es dann am Samstag auf dem Spielfeld zur Sache. Im ersten Spiel traf man auf das Heimteam, die Rostocker Nasenbären. Ein 4:1-Erfolg gab Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Gruppe B.



Diese wurden dann auch prompt erledigt. Die Red Devils Berlin wurden mit 8:3 bezwungen und auch die Fuggerstädter aus Augsburg waren beim 12:1-Erfolg der Adler auf verlorenem Posten. Damit zog man als Gruppenerster ins Halbfinale ein.

Hier war dann am Sonntag das Team der Bissendorfer Panther der Gegner. Die kampfstarken Niedersachsen gingen früh in Führung und die Crash Eagles hatten ordentlich zu knappern an der starken Defensive der Raubkatzen. Letztlich stand dann ein 3:1-Erfolg zu Buche und das Finale war erreicht.

Hier traf man dann auf den NRW Rivalen aus Duisburg. Die Ducks waren ein Gegner auf Augenhöhe und nutzten ihre Tormöglichkeiten gekonnt aus, während die Adler mehr Spielanteile hatten, aber viele Möglichkeiten ungenutzt ließen. Am Ende stand dann ein 3:2-Erfolg für die Kaarster, die alle Spiele bei diesem Turnier gewinnen konnten und so ein verdienter Deutscher Meister sind.

Das Meisterteam 2021:

Ben Schlösser, Ben Thormählen, Kai Osburg, Ken Neumann-Rystow, Manuel Grune, Marlon Ansari ,Matti Baumgarten, Max Burkhardt, Moritz Wannagat, Nerea Stellet, Neven Barackov, Oskar Baumeister, Richard Hergenröder,Tim Brauksiepe,Timo Püll und Vincent Powilleit, Christiano Ferreira. Trainer Jonas Heupel und Co-Trainer Tom Küppers.