​Die Saison 2020 in der Skaterhockey-Bundesliga hat so gut wie nicht stattgefunden und wurde nach nur wenigen Spielen abgebrochen. Nun hat die Skaterhockey-Kommission des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbandes, ISHD, die Einteilung für die Spielzeit 2021 bekanntgegeben.

In der eigentlichen Saison 2020 wurde am 7. und 8. März lediglich der erste Spieltag ausgetragen, ehe der Spielbetrieb zunächst unter- und einige Zeit später abgebrochen wurde. Auch der Ersatzspielbetrieb „ISHD Masters“ konnte nicht beendet werden. Dennoch gibt es nun Veränderungen zur kommenden Saison. So haben die Commanders Velbert nicht mehr für die Bundesliga gemeldet. Da es für 2020 keine belastbaren Ergebnisse gab, wurden die Platzierungen der Saison 2019 herangezogen, um den Nachrücker zu bestimmen. Da weder aus dem Bereich der berechtigten Zweitligisten noch die Highlander Lüdenscheid als besserer Erstliga-Absteiger des Jahres 2019 eine Meldung abgegeben hatten, rücken die Düsseldorf Rams nach, die 2019 Letzter der Skaterhockey-Bundesliga wurden.

Außerdem sind die Red Devils Berlin nicht mehr dabei. Die roten Teufel hatten bislang eine Kooperation mit den Berlin Buffalos, auf die sie nun die Bundesliga-Lizenz übertragen haben. Die Red Devils selbst gehen 2021 in der 2. Bundesliga an den Start.