Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Gastgeber haben es ins Finale des U16-Skaterhockey-Europapokals geschafft. Dort mussten sich die Crash Eagles Kaarst allerdings den Rødovre Red Devils mit 3:7 geschlagen geben.

Aufgrund des engen Terminplans wurde am Freitag das erste Spiel ausgetragen. Die heimischen Crash Eagles bezwangen die Tigers Stegersbach mit 3:0. Am Samstag spielten die Adler dann gegen die Rødovre Red Devils im zweiten Spiel der Vorrunde. Hier zeigten die Dänen ihre Klasse und gewannen leicht und locker mit 4:1. Das Team aus Kopenhagen besteht ausschließlich aus Eishockeyspielern der U17 der Rødovre Mighty Bulls Kopenhagen und hat einige U17-Nationalspieler Dänemarks im Team. Leider ist der Skaterhockey-Sport in Dänemark aktuell im Nachwuchs sehr schwach aufgestellt, da man größtenteils abhängig war von Eishockey-Cracks. Da mittlerweile in Dänemark ganzjährig Eishockey gespielt wird, hat dies etliche Mitglieder gekostet. Umso schöner, dass sich das Team aus Rødovre auf die Reise nach Kaarst gemacht hat und das Level des Turniers ordentlich nach vorne gebracht hat.

Die heimischen Crash Eagles lieferten allerdings auch hervorragendes Skaterhockey und gewannen in der Vorrunde mit 6:0 gegen die Wolfurt Walkers aus Österreich und gar mit 15:0 gegen den SHC Buix aus der Schweiz.

Auch im Viertelfinale am Sonntag gewann Kaarst gegen die Niedersachsen aus Bissendorf, machte sich allerdings das Leben schwer und gab eine 3:0 Führung her. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich zum 4:4 konnte den Panthern dann nicht gelingen und so zog Kaarst dank eines 6:4 Sieges ins Halbfinale ein.

Hier wartete dann der SHC Rossemaison aus der Schweiz. Das Team aus dem Jura konnte sich als Tabellenerster der Gruppe B direkt für das Halbfinale qualifizieren. Im Halbfinale waren die Eidgenossen allerdings chancenlos gegen bestens aufgestellte Crash Eagles. Mit 9:3 konnten die Jungadler die Mustangs aus Rossemaison besiegen und so das Finale erreichen.

Hier ging es dann erwartungsgemäß wieder gegen die Rødovre Red Devils, die ihrerseits mit den Wolfurt Walkers wenig Mühe hatten und das eigene Halbfinale mit 11:0 für sich entschieden. Dieses Ergebnis spiegelte die Spielstärke der Dänen wieder und Kaarst ging als klarer Außenseiter in die Partie. Die Crash Eagles gingen nach nur 41 Sekunden in Führung. Bennet Otten hatte Nico Scholten freigespielt, der sich nicht lange bitten ließ und einschoss. Die Devils waren allerdings nur zwei Minuten später zur Stelle und glichen durch Noah Jacobsen aus und konnten weitere 60 Sekunden später durch Lukas Eriksen gar in Führung gehen. Im Powerplay war es dann wieder Nico Scholten, der für Kaarst ausgleichen konnte (7.). Mit diesem verdienten 2:2 ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel gelang dann Linus Rorth das 3:2 für seine Farben (19.), doch das Kaarster Torjäger-Duo mit Bennet Otten und Nico Scholten war zum dritten Mal zur Stelle und Scholten verwertete die Vorlage von Otten zum 3:3 (20.). In dieser Phase hätte die Partie kippen können, doch Kaarst nutzte die Chancen nicht. So war es ein Doppelschlag der Devils durch Lukas Nielsen (27.) und Jonas Larsen (28.) der die Entscheidung brachte. Kaarst riskierte dann alles, wurde allerdings in Person von Nikita Meleshkevich und Anton Linde mit zwei weiteren Gegentreffern bestraft. „Glückwunsch an die Devils. Es war ein verdienter Sieg der Dänen, auch wenn das Ergebnis sicher zu hoch ausgefallen ist. Wir haben alles versucht und können stolz auf die Leistung sein“, so Coach Marcus Drücker.