Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Samstag, 30. April, empfangen die Rhein-Main Patriots in der Skaterhockey-Bundesliga die Düsseldorf Rams. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Für die Rhein-Main Patriots steht am Samstag das nächste Spiel in der 1.Bundesliga auf dem Plan. Zu Hause empfangen die Niddataler die Düsseldorf Rams, der Rekordmeister und Traditionsverein vergangener Jahre sieht sich aber ähnlich wie die Patriots in den letzten Jahren nach längerer Durststrecke in Sachen Entwicklung und Qualität wieder auf dem aufsteigenden Ast. Aktuell liegen die Rheinländer mit drei Punkten auf dem achten Platz. Ihren bisher einzigen, aber deutlichen Sieg feierte das Team im letzten Spiel mit 22:4 zu Hause gegen Berlin.



Die Patriots sehen sich nach dem Punktabzug wegen Nichtantretens (Corona) aktuell auf dem letzten Platz der Tabelle. Die drei Punkte Abzug hat die Mannschaft abgehakt und schaut nach vorne, auch wenn man in Assenheim nach wie vor mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist.

„Wir sind nun so ein bisschen zum Siegen verdammt, doch das wissen wir, haben uns vorbereitet und wollen am Samstag liefern“, so Trainer Patric Pfannmüller.