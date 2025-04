Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Samstag, 26. April, um 18 Uhr empfangen die Rhein-Main Patriots den Crefelder SC zum ersten Heimspiel in der Skaterhockey-Bundesliga nach der Osterpause. Nach dem hart erkämpften Punktgewinn in Bissendorf soll nun der nächste Schritt folgen: Der erste Heimsieg der Saison.

Die Voraussetzungen dafür sind vielversprechend. Mit der Rückkehr mehrerer Spieler steht Trainer Patric Pfannmüller und dem Team endlich wieder ein voll besetzter Kader zur Verfügung. Dadurch ist nicht nur die Qualität im Spiel gestiegen, sondern auch die Intensität und der Wettbewerb im Training – ein wichtiger Faktor, um sich auf einem konstant hohen Niveau zu stabilisieren.

Die Partie gegen Krefeld ist dabei alles andere als ein Selbstläufer. Auch der letztjährige Halbfinalist hat keinen optimalen Start in die Saison erwischt. Mit aktuell vier Punkten aus sechs Spielen stehen die Seidenstädter nur einen Platz vor den Hessen, so dass die Patriots mit einem Heimsieg am Samstag an den Bären vorbeiziehen können. Dennoch bleibt das Team aus Nordrhein-Westfalen mit seiner Erfahrung und individuellen Klasse brandgefährlich. Für die Patriots ist es deshalb eine richtungsweisende Begegnung: Ein Heimsieg würde nicht nur wichtige Punkte bringen, sondern auch zeigen, dass man mit den Topteams der Liga mithalten kann.