Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach einem wichtigen Heimsieg gegen Krefeld und wertvollen Auswärtspunkten in der Wedemark geht es für die Rhein-Main Patriots am Samstag, 10. April, mit breiter Brust zum nächsten schweren Auswärtsspiel. Gegner sind die Duisburg Ducks – eine physisch starke Mannschaft mit hoher individueller Qualität, die aktuell vor den Hessen in der Tabelle steht. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Die Patriots wollen den positiven Schwung aus den vergangenen Partien mitnehmen und auch in Duisburg eine konzentrierte und kämpferische Leistung abliefern. „Duisburg ist ein unangenehmer Gegner, der uns alles abverlangen wird. Aber wir sind gut vorbereitet und wollen punkten“, so Trainer Patric Pfannmüller im Vorfeld der Partie.

Besonders erfreulich: Mit Jakub Bernad und Marcel Müller kehren zwei wichtige Akteure ins Aufgebot zurück und zudem wird ab sofort der Defensiv starke Aufbauspieler Henry Wellhausen nach einem Jahr Auszeit wieder in den Kader der Niddataler zurückkehren. Alle drei verstärken das Team sowohl in der Defensive als auch im Spielaufbau.



