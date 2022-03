Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Skaterhockey-Bundesliga Rhein-Main Patriots ist nach der Spielabsage vom letzten Wochenende wieder einsatzfähig. Mit neun Feldspielern und zwei Torhütern wollen die Niddataler die Reise ins bayrische Schwaben zum TV Augsburg antreten. Das Spiel am Samstag beginnt um 18.30 Uhr. „Wir haben einen kleinen, aber feinen Kader für Samstag. Wenn alles optimal läuft, sind wir nicht chancenlos“, so Trainer Patric Pfannmüller.

In der Vergangenheit gab es bei Spielen gegen den TV Augsburg Licht, aber auch meistens Schatten, konnten die Niddataler doch gerade auswärts bisher nichts Zählbares aus den letzten sechs Spielen mit nach Hause nehmen. Für Augsburg läuft die Saison ebenfalls noch nicht rund. Die Süddeutschen kamen am letzten Wochenende zu Hause gegen Bissendorf nicht über einen Punkt hinaus, was den Ansprüchen der Bayern nicht gerecht wurde.



Neu im Team des TV Augsburg ist zudem mit Fabio Carciola ein in Hessen nicht unbekanntes Gesicht, spielte der ehemalige DEL-Profi doch viele Jahre in Kassel, natürlich auch gegen die Patriots.

Aber auch die Patriots können auf einen Neuzugang zurückgreifen, so ist mit Henry Wellhausen ein groß gewachsener, hockeyerfahrener Spieler aus der Region verpflichtet worden. Dass der Aufsteiger aus Niddatal erneut als Außenseiter in dieses Spiel geht, ist selbstredend. „Wenn wir aus Augsburg etwas mitnehmen, ist es genauso ein Bonus wie gegen Köln, aber dafür werden wir am Samstag kämpfen“, so Pfannmüller.