​Die Rhein-Main Patriots haben das Auswärtsspiel bei den Samurai Iserlohn mit 8:6 (4:4, 2:1, 2:1) gewonnen.

Mit drei Reihen nach Iserlohn gereist wollten und mussten die Patriots im Kampf um den Klassenerhalt nach dem Punktabzug zu Saisonbeginn unbedingt punkten. Mit dieser Einstellung zeigte sich auch das Team. Bereits nach 20 Sekunden war es Christian Unger, der den Ball zum 0:1 im Tor der Sauerländer unterbrachte. Strafzeiten bremsten die Offensivbemühungen der Hessen und so war es in der 5. und 7. Spielminute jeweils eine 4:3-Überzahl, welche die Hausherren mit 2:1 in Führung brachte. Doch die Patriots von dieser Situation unbeeindruckt nur 90 Sekunden später mit dem Ausgleich durch Max Faber. Weiter Druckvoll und zielstrebig agierend, waren es erneut die Patriots, die nach acht Minuten durch David Lademann sich die Führung zurückholten. Auch das viel umjubelte 2:4 erneut durch Max Faber, zeigte, dass die Niddataler im ersten Abschnitt im Spiel vier gegen vier die bessere Mannschaft waren. Doch erneut zwei Strafzeiten sollte den Hausherren mit zwei Toren kurz vor Ende des ersten Drittels den Ausgleich bringen.

Mit diesem Unentschieden ging es auch in den zweiten Abschnitt. Und erneut der bessere Start für die Hessen. Tobi Etzel erzielte in der 24. Spielminute die 5:4-Führung. Doch die die favorisierten Hausherren ließen nicht locker und so war es dann nach 30 Minuten soweit – 5:5 und das Spiel ging hin und her. Die Antwort des Aufsteigers folgte auf dem Fuße. Tobias Etzel traf zum 6:5.

Die Patriots schafften es lange, die Iserlohner Angriffsbemühungen immer wieder gut zu unterbinden und so lief die Zeit für die Gäste. Auch eine Strafzeit blieb man unbeschadet. Erst in der 54. Spielminute nutzten die Hausherren eine Unachtsamkeit zum 6:6. Drei Minuten vor dem Ende war es Max Faber, der mit einem platzierten Hammer die erneute Führung der Gäste markierte und die Hoffnung auf den ersten Dreier dieser Saison wachsen ließ. Amandus Röttcher machte mit einem Empty-Net-Goal den Sack zu. Mit diesem wichtigen Sieg geben die Niddataler die rote Laterne an Berlin weiter.