Lesedauer: ca. 1 Minute

​Für die Rhein-Main Patriots steht am Sonntag um 18 Uhr das nächste Heimspiel in der 1. Skaterhockey-Bundesliga auf dem Plan. Zu Hause empfangen die Niddataler den Deutschen Meister Crefelder SC.

Nach der deutlichen 3:13-Niederlage im Hinspiel vor einigen Wochen will man sich in diesem Spiel merklich anders präsentieren. Und das aus vielen Gründen. War man im Hinspiel aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen noch sehr stark betroffen, sieht die Situation diesmal deutlich besser aus. Des Weiteren gehen die Patriots nach dem Erfolg letzte Woche gegen Düsseldorf selbstbewusster in die Partie. Auch der Heimvorteil kann eine Rolle spielen. „Wir haben in den letzten drei Wochen wirklich gut trainieren können, aus diesem und den angesprochenen Punkten gehe ich zuversichtlich in diese Begegnung“, so Assenheims Trainer Patric Pfannmüller. Schade nur, dass sich Kapitän Marcel Patejdl im letzten Spiel gegen Düsseldorf an der Rippe verletzt hat und voraussichtlich am Sonntag nicht zur Verfügung steht.



Außerdem findet am Samstag und Sonntag der U16-Länderpokal mit den besten Nachwuchsspielern der einzelnen Bundesländer in der Wetterau statt. Mit den Auswahlen von Bayern, Berlin/Brandenburg, dem Titelverteidiger NRW und natürlich Hessen wird in einer Doppelrunde und anschließenden Finalspielen am Sonntag der neue Sieger ausgespielt. Die Spielzeit bei diesem Turnier beträgt zweimal 15 Minuten.

U16-Hessenauswahl 2022

Tor: Julian Zellekens, Piet Sender, Constantin Schreitz

Feld: Simon Schaub, Justin Jürs, Henry Szymanski, Emil Sender, Marlon Adelmann, Jonas Fink, Theo Blechschmied, Stefan Feohtisov, Oliver Worobjov, Paul Reuß, Alex am Ende, Leni Pfannmüller, Henrik Feuerbach, Luis Babarito, Nicholai Signus, Jakob Michel.

Auf Abruf: Nathan Naulin, Mats Wahl, Nio Emmel

Spielplan Samstag:

9:30 Uhr NRW – Hessen

10:30 Uhr Bayern – Berlin/Brandenburg

12:00 Uhr Hessen – Bayern

13:00 Uhr NRW – Berlin/Brandenburg

14:30 Uhr Hessen – Berlin/Brandenburg

15:30 Uhr NRW – Bayern

17:00 Uhr Hessen – NRW

18:00 Uhr Bayern – Berlin/Brandenburg

Spielplan Sonntag:

9:30 Uhr Berlin/Brandenburg – NRW

10:30 Uhr Hessen – Bayern

12:00 Uhr Berlin/Brandenburg – Hessen

13:00 Uhr Bayern – NRW

14:30 Uhr Spiel um Platz 3

15:30 Uhr Finale